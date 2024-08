Der Kapitän und der Sturmbulle bleiben den Rittner Buam SkyAlps treu

Von: luk

Klobenstein – Simon Kostner ist eine Institution bei den Rittner Buam SkyAlps, die auch in der Saison 2024/25 erhalten bleiben wird. Der Grödner führt seine Blau-Roten für ein weiteres Jahr als Kapitän auf das Eis. Folgen wird ihm in die Mission Titelverteidigung auch eine der großen Überraschungen der vergangenen Saison: Der Flügel Kevin Fink hat ebenfalls verlängert.

Mit 540 Spielen im Trikot der Rittner Buam SkyAlps gehört Simon Kostner dem prestigereichem „Club 500“ des Eishockey-Klubs vom Hochplateau an. Ab September wird diese Zahl steigen: Der Grödner geht 2024/25 in seine elfte Saison mit den Buam. In dieser Zeit hat der Filigrantechniker insgesamt 171 Tore sowie 309 Assists beigetragen und war bei zahlreichen Titelgewinnen beteiligt. Auch in der vergangenen Saison, in der der 33-Jährige mit 62 Scorerpunkten (20 Tore, 42 Assists) in 54 Spielen sowie der besten Plus-Minus-Statistik der Alps Hockey League (+36) einmal mehr herausragende Leistungen bot.

Das gilt auch für Kevin Fink, wobei die vergangene Saison bei ihm zum Dosenöffner wurde: Im Spieljahr 2022/23 brachte er es in 45 Spielen auf 21 Scorerpunkte (6 Tore, 15 Assists), unter Tray Tuomie explodierte der 25-jährige Rittner und stand nach dem letzten Finalspiel gegen Cortina bei 48 Scorerpunkten (22 Tore, 26 Assists) in 54 Spielen. Das sind mehr als nur überzeugende Zahlen für den Flügel, der von seinen Gegenspielern auf dem Eis besonders für seine Kraft (Fink misst 84 Kilogramm Körpergewicht bei 1,74 Metern Körpergröße) und seinen unbändigen Willen und Einsatz gefürchtet ist.

Mit Simon Kostner und Kevin Fink bleiben den Rittner Buam SkyAlps damit zwei Spieler erhalten, die es in der vergangenen Saison gemeinsam auf über 100 Scorerpunkte gebracht haben. Die Freude über diese Bestätigungen ist bei den sportlichen Leitern, Dan Tudin und Alexander Eisath, dementsprechend groß: „Simon (Kostner, Anm. d. Red.) ist der Leitwolf unserer Mannschaft, er ist Kapitän und gibt auf dem Eis immer Hundert Prozent. Wie wichtig er für uns ist, steht außer Frage. Kevin (Fink, Anm. d. Red.) hat eine großartige Saison hinter sich, über 20 Tore sprechen für sich. Vor allem technisch und im Abschluss hat er sich sehr gesteigert und wir hoffen, dass er in der kommenden Saison wieder eine Schippe drauflegen kann.“