Der Marlene Cup gastierte am Watles

Von: Ivd

Bozen – Südtirol war in den vergangenen Tagen mit insgesamt elf Weltcuprennen in den verschiedensten Sportarten der Nabel der internationalen Wintersportwelt. Doch auch der Nachwuchs war am letzten Wochenende vor Weihnachten im Einsatz – unter anderem am Watles, wo ein zum Marlene Cup zählender Riesentorlauf ausgetragen wurde.

Bei den Frauen entschied Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland) in der Kategorie U21 den Riesentorlauf vor Selina Trafoier (Ulten) und Rosa Trafoier (Schnals) für sich. In der U18 erzielte Sophie Schweigl (Kronplatz) die schnellste Zeit. Valeria Thaler (Sarntal) und Nicole Piccolruaz (Gröden) komplettierten das Podium. Das U21-Rennen der Männer gewann Jonas Feichter (Gsiesertal), Valentin Sparber (RG Wipptal) und Noah Gamper (Tscherms) flankierten Feichter bei der Siegerehrung. In der U18 triumphierte hingegen Christian Kostner aus Gröden.

Der Marlene Cup war das Highlight einer ohnehin sehr erfolgreichen Skiwoche für Südtirols Talente. Los ging es bereits am Montag vor acht Tagen mit einem zweiten Platz von Sophie Schweigl in der Altersklasse U18 bei einem zur Gran-Premio-Italia-Wertung zählenden Slalom in Fassa. Bei den Männern belegte David Castlunger (Alta Badia) in der U21-Wertung des FIS-Slaloms den zweiten Platz. 24 Stunden später schlug an selber Stelle Lukas Sieder (RG Wipptal) zu, der die U21-Wertung für sich entschied. Bei den jungen Frauen erzielte Victoria Klotz (RG Wipptal) die vierte Gesamtzeit und belegte damit in der U21-Wertung Rang zwei (vor Hanna Bachmann, Tramin) und war in der U18 siegreich (vor Arianna Putzer, Gröden).

Etwas weiter entfernt, in Sappada, entschied Alenah Taschler am Mittwoch ein nationales Junioren-Rennen für sich. Die Gsieserin war im Slalom erfolgreich. Ihre Teamkollegin Nora Damian belegte am Donnerstag in Moena – ebenfalls bei einem nationalen Junioren-Rennen – im Riesentorlauf den dritten Platz. Auch am Freitag gab es Grund zum Feiern. Christian Kostner entschied die U18-Wertung bei einem nationalen Junioren-Rennen im Riesentorlauf in Moena für sich. Am Montag packten Nora Pernstich und Rita Granruaz (Sportgruppe der Carabinieri) einen Doppelsieg bei einem nationalen Junioren-Rennen in Cortina im Riesentorlauf drauf.

Zu verzeichnen gab es in der vergangenen Woche auch drei Europacup-Debüts. David Castlunger und Lukas Sieder durften am Samstag erstmals in der zweithöchsten Rennserie beim Slalom im Fassatal ran. Da hatte Max Clara (Kronplatz) seinen Riesentorlauf-Einsatz im französischen Valloire bereits seit drei Tagen hinter sich. Alle drei schieden jeweils im ersten Durchgang aus.

Auch die Langläufer starten in die Saison

Toblach war am Wochenende Schauplatz der ersten beiden Etappen des Raiffeisen Langlauf Cups. Am Samstag wurde ein Hindernissprint ausgetragen, am Sonntag ein Distanzrennen in der freien Technik. An beiden Wettkampftagen waren über 160 Ausdauersportlerinnen und -sportler am Start.