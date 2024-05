Der Raiffeisen Beachcup 2024 startet wieder in Lana

Von: mk

Lana – Der Raiffeisen Beachcup 2024 hat einen großartigen Start hingelegt und die Beachvolleyballfans in unserer Region waren nicht weit davon entfernt. Die erste Etappe war heuer den Athletinnen und Athleten der Kategorie U16 vorbehalten, 35 Paare nahmen daran teil. Dank der hervorragenden Organisation des SV Lana konnten Teilnehmer, Fans und deren Familien einen Tag mit viel Sport und Spaß erleben.

In der Kategorie U16W standen Eva Hilber und Mara Fumanelli ganz oben auf dem Treppchen, nachdem sie ihre Gegnerinnen Lena Obletter und Romy Brugger (15:12/12:15/11:09) mit 2:1 besiegt hatten. Das Finale um Platz drei ging an Lena Irsara und Nadine Valentini, die Anna Kob und Eva Fracaro mit 2:0 (15:07/15:05) bezwangen.

In der Kategorie U16M ging das Finale an Emil Martinelli und Lee Alexander Kofler, die sich mit 2:0 gegen Luca Canepa und Moritz Stuppner durchsetzten. (21:18/21:19). Auf die dritte Stufe des Podiums kamen Matteo Tobias Guerra und Jakob Mutschlechner, die Manuel Götsch und Alexander Weiss mit 2:0 besiegten (15:11/15:13).

Dies war nur die erste Aufwärmphase, jetzt geht es weiter mit dem üblichen Treffen in Tramin. Das Datum ist der 15. und 16. Juni. Am Samstag werden die Kategorien Herren, Damen und U14M/W an den Start gehen. Am Sonntag sind die Kategorien U12 und U16M/W an der Reihe.

Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Website.

Die Ergebnisse:

U16W

1° Hilber Eva – Fumanelli Mara

2° Obletter Lena – Brugger Romy

3° Irsara Lena – Valentini Nadine

4° Kob Anna – Fracaro Eva

U16M

1° Martinelli Emil – Kofler Lee Alexander

2° Canepa Luca – Stuppner Moritz

3° Guerra Matteo Tobias – Mutschlechner Jakob

4° Götsch Manuel – Weiss Alexander