Der SSV Loacker Bozen Volksbank zittert sich auf Sizilien zum Sieg

Syrakus/Bozen – Am 20. Spieltag der Serie A Berretta musste die Mannschaft von Mario Sporcic auswärts beim Tabellenletzten Syrakus antreten. Den erhofften Erfolg stellte der SSV Loacker Bozen Volksbank in der „Palestra Pino Corso“ jedoch erst in der letzten Spielminute sicher, als Pasini mit einem Doppelschlag auf 25:23 stellte. Dank der zwei Punkte bauen die Talferstädter ihren Vorsprung auf die Playout-Plätze aus.

Die Gastgeber gingen in der zweiten Minute mit Vinci vom Siebenmeterpunkt in Führung, ehe postwendend Dean Turkovic mit seinem 100. Saisontor und ebenfalls per Siebenmeter ausglich. Keines der beiden Teams schaffte es in den ersten Minuten sich entscheidend abzusetzen, wenngleich Cantore in der 14. Minute mit dem 5:3 erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung für die Weiß-Roten herausholte. Doch die Sizilianer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil: Mit einem Vier-Tore-Break rissen die Süditaliener das Ruder herum. Kein Wunder, dass Mario Sporcic jetzt eine Auszeit nahm (17.).

Im Anschluss konnte Cantore mit dem 7:6 zwar verkürzen, doch Frej und der Ex-Bozner Marino (21.) brachten Teamnetwork Albatro erstmals mit drei Längen in Front. Dass Syrakus in der Folge die vielen Bozner Abstimmungsfehler nicht ausnutzte und noch weiter davonzog lag auch an Goalie Hermones, der sich mit insgesamt elf Paraden nichts vorwerfen lassen musste. Immerhin konnten die Talferstädter bis zur Pause den Schaden einigermaßen in Grenzen halten und dank Turkovics zweitem Siebenmetertreffer (30.) den Rückstand auf zwei Tore beschränken.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Weiß-Roten besser in die Gänge und in der 38. Minute durch Gligic zum Ausgleich (15:15). 120 Sekunden später sorgte Mizzoni mit dem 17:16 für die erstmalige Bozner Führung seit fast einer halben Stunde. Die Gäste führten zwischenzeitlich auch mit zwei Treffern, konnten sich aber nicht entscheidend absetzen. Im Gegenteil: Rund zehn Minuten vor dem Ende glich Syrakus neuerlich durch Zungri (21:21) aus. Die Schlussphase wurde zur Nervenschlacht, in der letzten Endes auch die starken Paraden von Hermones zum Faktor wurden. Nach einer Bozner Auszeit in der Schlussminute traf Pasini schließlich zum 24:23 und sorgte Augenblicke später mit dem 25:23 für klare Verhältnisse.

Die Stimmen zum Spiel:

Mario Sporcic (Trainer SSV Loacker Bozen Volksbank): „Die erste Halbzeit war nicht gut, in der zweiten haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt. Syrakus hat es uns nicht leicht gemacht, wir haben aber gut als Mannschaft dagegengehalten. Das war es am Ende auch: Ein Mannschaftssieg. Nächste Woche geht es mit Triest weiter. Wir sind nicht nur aus der Playout-Zone draußen, sondern können auch in Richtung Top-6 schauen.“

Teamnetwork Albatro Syrakus – SSV Loacker Bozen Volksbank 23:25 (12:10)

Teamnetwork Albatro: Randes, Nobile; Binetti 2, Marino 3, Mantisi, Argentino, Zungri 5, Bandiera, Fraj 3, Calvo, Vinci 5, Murga, Cuzzupè, Rosso 5. Trainer: Giuseppe Vinci

SSV Loacker Bozen Volksbank: Hermones, Rottensteiner; Gaeta 2, Ladakis 5, Pasini 6, Plattner, Mathà, Niksiar, Cantore 5, Turkovic 4, Trevisol, Gligic 1, Gasser, Mizzoni 2. Trainer: Mario Sporcic

Schiedsrichter: Matteo Corioni / Pierluigi Falvo