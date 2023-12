Derbys in Zell am See und Sterzing

Bozen – In der Alps Hockey League steht am Samstag und Sonntag jeweils ein Derby am Programm. Während am Samstag der Tabellenzweite EK Die Zeller Eisbären den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel empfängt, trifft am Sonntag der Tabellenvierte Wipptal Broncos Weihenstephan auf den HC Gherdeina valgardena.it. Im Spitzenspiel des Wochenendes empfängt Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps Titelverteidiger SIJ Acroni Jesenice. Die Südtiroler peilen dabei den zehnten Sieg in Folge an. Bereits den achten Sieg am Stück können die Red Bull Hockey Juniors einfahren. Gegner der Juniors ist Liganeuling HK RST Pellet Celje.

Alps Hockey League | 02.12.2023

Sa, 02.12.2023, 16.00 Uhr: Steel Wings LINZ AG – EHC Lustenau

Der EHC Lustenau gastiert keine 24 Stunden nach dem Gastspiel in Klagenfurt bei der Steel Wings LINZ AG. Die Oberösterreicher unterlagen am Donnerstag Ritten mit 1:8. Lustenau musste sich in seinem letzten Einsatz ebenfalls Ritten deutlich mit 3:7 geschlagen geben. Im ersten Saisonduell mit den Steel Wings setzten sich die Vorarlberger knapp mit 3:2 durch. Zwischenzeitlich lagen sie bereits mit 0:1 und 1:2 zurück. In der Tabelle haben vor dem Freitagsspiel des EHC beide Teams 25 Punkte inne und liegen auf Platz elf (EHC) und zwölf (SWL).

Sa, 02.12.2023, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice

Die beeindruckende Siegesserie der Rittner Buam SkyAlps steht am Samstag auf dem Prüfstand. Der Tabellenführer, der die vergangenen neun Spiele allesamt gewinnen konnte, empfängt Titelverteidiger SIJ Acroni Jesenice. Mit neun Siegen en Suite fehlen den Buam übrigens noch fünf Erfolge auf die bislang längste Siegesserie in der Alps Hockey League. Zwischen 8. Oktober und 7. Dezember 2016 gewann Ritten 14 Spiele in Folge. Jesenice setzte sich am Donnerstag in der Finalneuauflage gegen Cortina knapp mit 4:3 durch. Für die Slowenen war es der erste Sieg nach zuvor drei Niederlagen am Stück. In der Tabelle hat der Tabellenfünfte sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ritten. Mit 82 erzielten Treffern und nur 43 Gegentore stellt Ritten sowohl die beste Offensive als auch Defensive. Torwart Colin Furlong hat ein Save-Percentage von 92,6 Prozent und liegt in dieser Statistik hinter Thomas Lillie (FAS – 92,8 Prozent) auf Platz zwei. Im ersten Saisonduell setzte sich JES zu Hause klar mit 4:1 durch. In der vergangenen Spielzeit behielten die Slowenen im Halbfinale mit 4:0 die Oberhand.

Sa, 02.12.2023, 18.30 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – SHC Fassa Falcons

Der SHC Fassa Falcons liegt zwar weiterhin nur auf Tabellenplatz dreizehn, kommt zuletzt aber immer besser in Fahrt. Von den vergangenen sechs Spielen feierten die Italiener fünf Siege. Zuletzt setzten sie sich gegen den Tabellenvierten Sterzing mit 4:3/SO durch. Die Hockey Unterland Cavaliers wiederum konnten nur eines der vergangenen sechs Spiele gewinnen und haben als Tabellenzehnter nur zwei Punkte Vorsprung auf Fassa. Im ersten Saisonduell setzten sich die Falken mit 4:3/OT durch. Es war der zweite Sieg von Fassa im dritten AHL-Duell mit Unterland.

Sa, 02.12.2023, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HK RST Pellet Celje

Neben Ritten sind die Red Bull Hockey Juniors das Team der Stunde. Die Jungbullen gewannen die vergangenen sieben Spiele allesamt und liegen in der Tabelle bereits auf dem dritten Platz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ritten beträgt nur drei Punkte. Am Samstag empfangen die Juniors den HK RST Pellet Celje. Der Liganeuling konnte keines der vergangenen fünf Spiele gewinnen und ist Tabellen-15. Im ersten AHL-Duell mit Salzburg unterlagen die Slowenen mit 2:5.

Sa, 02.12.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Im Derby zwischen dem EK Die Zeller Eisbären und dem EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel möchten die Eisbären auf die Siegerstraße zurück. In den vergangenen drei Spielen mussten sich die Eisbären allesamt geschlagen geben, weshalb sie in der Tabelle die Spitzenposition an Ritten abgeben mussten. Ihr Rückstand auf die Südtiroler beträgt drei Punkte. Kitzbühel hatte vor dem Spiel am Donnerstag gegen Celje ebenfalls eine Niederlagenserie von drei Spielen. Gegen die Slowenen setzten sich die Tiroler mit 6:4 durch. Zwischenzeitlich führten sie bereits mit 5:0. In der Tabelle liegen die Adler auf Platz acht. Ihr Rückstand auf den Sechsten Bregenzerwald beträgt bereits neun Punkte. In einem torarmen ersten Saisonduell setzte sich Zell am See knapp mit 2:1/SO durch.

Sa, 02.12.2023, 19.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – EC Bregenzerwald

Der EC Bregenzerwald kämpfte sich mit vier Siegen am Stück auf den sechsten Tabellenplatz vor. Mit 36 Punkten haben sie vier Punkte Vorsprung auf den Siebenten Cortina. Der HC Meran/o Pircher ist Neunter, hat aber bereits neun Punkte Rückstand auf den ECB. Am Donnerstag unterlagen die Südtiroler in Gröden mit 3:6 und kassierten die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück. In dieser Saison stehen sich beide Teams erstmals gegenüber. Vergangene Spielzeit entschieden beide Teams je zwei Begegnungen für sich.

Sa, 02.12.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EC-KAC Future Team

Abgeschlossen wird der Spieltag am Samstag mit der Partie S.G. Cortina Hafro gegen EC-KAC Future Team. Für die Klagenfurter ist es die zweite Partie binnen 24 Stunden. Am Freitag empfangen sie den EHC Lustenau. Vor dem Spiel gegen die Vorarlberger hat das Future Team die vergangenen dreizehn Spiele allesamt verloren. Cortina wiederum konnte in der Alps Hockey League nur eines der vergangenen fünf Spiele gewinnen. Am Donnerstag unterlagen sie in der Finalneuauflage in Jesenice mit 3:4. Im ersten Saisonduell mit dem Future Team setzte sich Cortina in Klagenfurt mit 5:2 durch.

Alps Hockey League | 03.12.2023

So, 03.12.2023, 18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it

Im einzigen Sonntagsspiel empfängt der Tabellenvierte Wipptal Broncos Weihentephan im Derby den HC Gherdeina valgardena.it. Die Broncos unterlagen am Donnerstag in Fassa mit 3:4/OT und haben somit fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ritten. Es war ihre erste Niederlage nach zuvor zwei Siegen am Stück. Gröden feierte einen 6:3-Heimsieg gegen Meran und bejubelte bereits den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Aufgrund des verpatzten Saisonstarts liegt die Furie aber weiterhin nur auf Platz 14. In der Auswärtstabelle hat Gröden aber den starken siebenten Platz inne. 15 ihrer 23 Punkte holte GHE in der Fremde. Sterzing wiederum ist das zweitbeste Heimteam mit 24 von möglichen 30 Punkten. Beide Teams standen sich in dieser Saison bereits Ende September gegenüber. Dabei gaben die Broncos eine 3:0-Führung noch aus der Hand. Anthony DeLuca drehte mit einem Viererpack im Dritten Spielabschnitt und der Overtime die Partie quasi im Alleingang, womit sich Gröden am Ende mit 4:3/OT durchsetzte. Mit insgesamt 15 Treffern liegt der 28-Jährige in der Torschützenliste auf Platz sechs.