Aktuelle Seite: Home > Sport > Detroit kassiert mit Kasper 0:5 in NHL gegen Islanders
Kein guter Tag für Kasper (Archiv)

Detroit kassiert mit Kasper 0:5 in NHL gegen Islanders

Freitag, 21. November 2025 | 18:06 Uhr
Kein guter Tag für Kasper (Archiv)
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Detroit Red Wings haben mit Marco Kasper in der National Hockey League (NHL) eine heftige Heimniederlage kassiert. Nach zuletzt zwei Siegen musste sich das Team mit dem 21-jährigen Kärntner am Donnerstag (Ortszeit) den New York Islanders klar 0:5 geschlagen geben. Für die Red Wings, die weiterhin die Atlantic Division anführen, war es die zweite hohe Niederlage gegen die Islanders in dieser Saison. Das erste Duell vor einem Monat hatten die New Yorker 7:2 gewonnen.

Kasper, der auf 10:46 Minuten Eiszeit kam, fälschte den Puck beim 0:3 von Mathew Barzal (24.) unglücklich mit dem Schienbein ins eigene Tor ab. Der frustrierte Center, der im Mitteldrittel eine Zehn-Minuten-Strafe für unsportliches Verhalten kassierte, verstand sich mit seinen Islanders-Gegenspielern besonders schlecht und verabschiedete sich kurz vor Spielende mit einem siegreichen Faustkampf gegen Tony DeAngelo. “Er ist frustriert. Vielleicht löst sein Kampf am Ende etwas bei ihm aus”, sagte Detroit-Coach Todd McLellan.

Kasper seit zehn Partien ohne Scorerpunkt

Kasper brachte es in seinem ersten Jahr auf 19 Tore und 18 Vorlagen. In den jüngsten zehn Partien hingegen gelang ihm kein einziger Scorerpunkt. “Selbstvertrauen ist nichts, was du in deiner Hosentasche hast und einfach im Einkaufszentrum verlierst oder im Auto vergisst”, philosophierte McLellan. “Mit der Zeit verschwindet es und man muss Wege finden, diese Dynamik zu stoppen und es zurückzugewinnen.”

Für Detroit war es die neunte Niederlage im 21. Saisonspiel, die Islanders hingegen beendeten eine Auswärtsserie von sieben Spielen mit dem sechsten Sieg. Alexander Owetschkin hatte indes maßgeblichen Anteil am 8:4-Auswärtssieg seiner Washington Capitals gegen die Montreal Canadiens. Der erfolgreichste Stürmer der NHL-Historie traf dreimal und leistete einen Assist, womit der 40-jährige Russe nun bei 33 Hattricks und 907 erzielten Toren in der besten Eishockey-Liga der Welt hält.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
36
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
28
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 