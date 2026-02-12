Deutsches Olympisches Jugendlager zu Gast in Brixen

Von: mk

Brixen – Einen besonderen Besuch durfte die Stadt Brixen am Mittwochabend im Jugendhort Kassianeum begrüßen: Rund 40 Jugendliche des Deutschen Olympischen Jugendlagers wurden dort offiziell von Bürgermeister Andreas Jungmann und Jugendstadtrat Peter Natter empfangen. Die Gruppe ist im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2026 in Südtirol unterwegs und besucht Wettkämpfe in Antholz, Cortina d’Ampezzo und Predazzo.

In seiner Begrüßung betonte Jungmann die Bedeutung internationaler Jugendbegegnungen: „Sport verbindet – und Begegnungen wie diese zeigen, wie lebendig Jugendarbeit sein kann.“ Die Jugendlichen stellten anschließend ihr Programm vor und führten selbst durch den Abend.

Zu den Gästen gehörten auch die ehemalige Biathletin Karin Oberhofer, Thomas Tiefenbrunner vom Verband der Sportvereine Südtirols, sowie Stefan Barbieri, Präsident, des Wintersportvereins Brixen mit Stefan Gasser, Vizepräsident, Vorstandsmitglied Barbara Kerer und junge Nachwuchseiskunstläuferinnen des WSV.

An mehreren Thementischen wurde anschließend über Jugendpartizipation, Olympiaerlebnisse und die Zukunft des Wintersports diskutiert. Die Delegation bleibt noch bis 19. Februar in Brixen.