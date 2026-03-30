Deutschland feiert gegen Ghana einen 2:1-Heimsieg

Von: apa

Deutschlands Fußball-Nationalteam hat dank eines späten Treffers auch das zweite Spiel im WM-Jahr gewonnen. Drei Tage nach dem 4:3-Erfolg in der Schweiz gewann die Elf von Julian Nagelsmann in Stuttgart gegen Ghana 2:1 (1:0). Lokalmatador Deniz Undav vom VfB Stuttgart bewahrte die DFB-Auswahl mit seinem Treffer in der 88. Minute vor einer Enttäuschung gegen die Afrikaner, die am Freitag in Wien gegen das ÖFB-Team mit 1:5 verloren hatten.

Die Gastgeber starteten druckvoll, verpassten aber durch Nick Woltemade (4.) und bei einem Freistoß von Florian Wirtz an die Außenstange (6.) eine frühe Führung. Mit Fortdauer der ersten Hälfte erfing sich Ghana und stand defensiv stabiler. Ein Handspiel von Verteidiger Jonas Adjetey, der schon gegen Österreich durch ein Handspiel einen Elfmeter zum 0:1 verursacht hatte, ermöglichte Deutschland aber doch noch eine Pausenführung. Kai Havertz verwertete den Strafstoß sicher (45.+3).

Ghana traf im Konter

Die Deutschen waren auch nach der Pause das dominierende Team, konnten aber nicht nachlegen. Ein Kopfball von Woltemade landete nur an der Latte (53.). Nach einer Stunde wurde Ghana gefährlicher. Ein Ayew-Schuss ging knapp daneben (63.), die nächste Chance saß. Nach einem Konter über die linke Seite und Hereingabe von Derrick Köhn traf Fatawu vier Minuten nach seiner Einwechslung aus elf Metern (70.).

Im Finish kämpfte das DFB-Team gegen den drohenden Dämpfer an. Lennart Karl verzog noch (85.), Undav ließ die 52.000 Fans aber doch noch jubeln.