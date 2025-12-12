Aktuelle Seite: Home > Sport > Deutschland schaltet WM-Titelverteidiger Frankreich aus
Deutschland schaltet WM-Titelverteidiger Frankreich aus

Freitag, 12. Dezember 2025 | 19:33 Uhr
Von: apa

Deutschlands Handball-Nationalteam der Frauen hat im WM-Halbfinale für eine große Überraschung gesorgt. Die DHB-Auswahl schaltete dank eines 29:23-(15:12)-Erfolgs am Freitag in Rotterdam Titelverteidiger Frankreich aus und darf damit auf den ersten WM-Triumph seit 1993 hoffen. Finalgegner am Sonntag, ebenfalls in der Hafenstadt in den Niederlanden, ist entweder Olympiasieger Norwegen oder Co-Gastgeber Niederlande.

Die Deutschen fixierten vor rund 5.000 Zuschauern auch dank der neunfachen Torschützin und Kapitänin Antje Döll sowie Torfrau Katharina Filter den ersten Pflichtspielsieg gegen die Französinnen seit der WM 2005. Dadurch haben sie zumindest Bronze sicher, es ist ihre erste WM-Medaille seit Rang drei im Jahr 2007. Österreich hatte in der Hauptrunde gegen Frankreich deutlich mit 17:29 verloren.

