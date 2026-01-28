Deutschland und Island schaffen Sprung ins EM-Halbfinale

Von: APA/dpa

Deutschland, Island und Kroatien sind Dänemark ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft gefolgt. Die Isländer schafften mit einem 39:31 (18:16) gegen Slowenien am Mittwoch in Malmö erstmals seit 16 Jahren den Sprung unter die besten vier Teams. Die Deutschen spielen um die erste EM-Medaille seit dem Titel 2016. Österreichs Vorrundengegner gewann das den Aufstieg entscheidende Duell mit Frankreich in Herning 38:34 (19:15). Im Halbfinale trifft Deutschland auf Kroatien.

Die Kroaten schafften mit einem 27:25 (13:15) gegen Ungarn den entscheidenden Schritt. Auf der Strecke blieb neben Titelverteidiger Frankreich damit auch Co-Gastgeber Schweden. Die favorisierten Dänen hatten schon vor ihrem Abschlussspiel der Hauptrunde den Halbfinaleinzug fixiert. Die Hausherren gewannen am Mittwoch gegen Norwegen 38:24 (19:16) und treffen nun auf Island.

Island steht zum dritten Mal bei einer EM unter den besten vier Teams, zuletzt 2010. Damals gab es mit Bronze die bisher einzige Medaille. Mit Deutschland jubelte der isländische Bundestrainer Alfred Gislason. Der im Turnierverlauf davor wenig überzeugende Juri Knorr war mit zehn Toren bester Werfer der stark aufspielenden Deutschen, denen schon ein Remis für den Aufstieg gereicht hätte.