Dezimiertes Mainz unterlag zum Bundesliga-Auftakt Köln 0:1

Der 1. FC Köln hat einen erfolgreichen Auftakt in der deutschen Fußball-Bundesliga verzeichnet. Die “Geißböcke” gewannen am Sonntag bei ihrem Oberhaus-Comeback beim FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) durch einen späten Treffer von Marius Bülter (90.). Die Mainzer, bei denen ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene durchspielte, mussten eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren. Mittelfeldakteur Paul Nebel hatte nach einer Notbremse glatt Rot gesehen (60.).

Köln mit Florian Kainz, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, schlug daraus spät Kapital. Die Auftaktrunde wird am Abend mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Aufsteiger Hamburger SV abgeschlossen.