Aktuelle Seite: Home > Sport > Dezimiertes Mainz unterlag zum Bundesliga-Auftakt Köln 0:1
Kölns Fans feiern einen erfolgreichen Liga-Auftakt

Dezimiertes Mainz unterlag zum Bundesliga-Auftakt Köln 0:1

Sonntag, 24. August 2025 | 17:40 Uhr
Kölns Fans feiern einen erfolgreichen Liga-Auftakt
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Schriftgröße

Von: apa

Der 1. FC Köln hat einen erfolgreichen Auftakt in der deutschen Fußball-Bundesliga verzeichnet. Die “Geißböcke” gewannen am Sonntag bei ihrem Oberhaus-Comeback beim FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) durch einen späten Treffer von Marius Bülter (90.). Die Mainzer, bei denen ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene durchspielte, mussten eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren. Mittelfeldakteur Paul Nebel hatte nach einer Notbremse glatt Rot gesehen (60.).

Köln mit Florian Kainz, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, schlug daraus spät Kapital. Die Auftaktrunde wird am Abend mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen Aufsteiger Hamburger SV abgeschlossen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
88
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
33
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
20
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
17
Trump hat bei Treffen Putin-Selenskyj keine Eile mehr
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 