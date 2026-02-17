Dicke Ausrufezeichen des Südtiroler Landeskaders im Alpin Rodeln

Von: Ivd

Latsch – Beim Heim-Junioren-Weltcup in Latsch haben die Südtiroler Alpin Rodler aufzeigen können. Unter ihnen auch jene vom Südtiroler Landeskader: Alexander Staffler stand im Einsitzer auf dem Podest, im Doppelsitzer gewann das Duo Jakob Gruber Genetti und Alex Castiglioni. Außerdem stand in Sarntal eine Etappe des Raiffeisen Langlauf Cups und in Deutschnofen das Finale des Raiffeisen Südtirol Cups im Sportrodeln auf dem Programm. Hier der gewohnte Überblick.

In Latsch stand am vergangenen Wochenende auf der Rodelbahn Gumpfrei eine Etappe des FIL Luge Junioren-Weltcups im Alpin Rodeln auf dem Programm. Dass Südtirol auf der Naturbahn starke Athleten hat, wurde auch im Vinschgau einmal mehr unter Beweis gestellt. Der Sieg im Doppelsitzer der Herren ging an Jakob Gruber Genetti und Alex Castiglioni, wobei Gruber Genetti nach wie vor dem Südtiroler Landeskader angehört. Auch im Einsitzer der Damen standen mit Nina Castiglioni, Lotte Mulser und Tina Stuffer drei Südtirolerinnen auf dem Podest, wobei Franziska Hofer vom Landeskader als Fünfte aufzeigen konnte. Und im Einsitzer der Herren brachte der Laaser Alexander Staffler, er gehört zum Landeskader, als Dritter hinter den slowenischen Kralj-Brüdern Ziga und Vid das beste Südtiroler Ergebnis.

Rodeln stand auch in Deutschnofen am vergangenen Samstag auf der Tagesordnung, hierbei aber im Sportrodeln. Auf der Pfösl Riep ging die letzte Etappe des Raiffeisen Südtirol Cups der Sportrodler über die Bühne. Bei den vom ASV Deutschnofen organisierten Wettkämpfen setzten sich folgende Tagessieger durch:

Jugend 2: Teresa Runggatscher (ASV Villnöß) und Marius Rainer (Jaufental)

Junioren 1: Theresa Rainer (Jaufental) und Peter Runggatscher (ASV Villnöß)

Junioren 2: Silvia Runggatscher (ASV Villnöß) und Moritz Oberhauser (ASV Lüsen)

Senior: Hannah Tschurtschenthaler (ASC Olang) und Christof Gruber (ASV Villanders)

Master: Meinhard Pircher (Laugen Tisens)

Doppelsitzer: Tobias Müller und Tobias Mair (Laugen Tisens)

Im Sarntal waren die Langläufer unterwegs

Währenddessen stand am Samstag in Pens im Sarntal die neunte Etappe des Raiffeisen Langlauf Cups auf dem Programm, wobei diese auch für die Wertung des Alperia Cups zählte. Auf dem Programm standen Einzelrennen im Freistil. Bei den vom ASC Sarntal organisierten Wettkämpfen waren über 230 Athleten dabei. Hierbei kürten sich folgenden Langläufer zu den Tagessiegern: