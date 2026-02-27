Die Foxes unterliegen zu Hause dem KAC

Von: ka

Bozen – Nach dem Sieg in Bozen ist der Klagenfurter KAC das erste Team, das die 100-Punkte-Marke knackte, und verteidigte damit erfolgreich die Tabellenführung. Nach einem torlosen ersten Drittel legten die Klagenfurter im zweiten Abschnitt mit drei Treffern vor. Jan Mursak eröffnete den Torreigen nach Zuspiel von Schwinger, Matt Fraser traf doppelt im Powerplay. Im Schlussdrittel kam Bozen zwar dreimal heran, doch der KAC fand jedes Mal die passende Antwort. Spätestens mit Schwingers Treffer ins leere Tor war die Partie entschieden. Während die Rotjacken dem Gewinn des Grunddurchgangs entgegensehen, geht Bozen als Viertplatzierter in die Playoffs.

Das letzte Heimspiel der Regular Season endet für den HCB Südtirol Alperia mit einer 3:6-Niederlage gegen den EC KAC. Eine Partie, die stark von den vielen, sehr vielen Strafzeiten geprägt war, die von den Schiedsrichtern gegen die Weiß-Roten ausgesprochen wurden, wobei das österreichische Powerplay drei von sieben Überzahlsituationen nutzte. Mit den heutigen Ergebnissen steht fest, dass Bozen die Regular Season auf dem vierten Tabellenplatz abschließen wird: Die Foxes können den drittplatzierten Salzburg nicht mehr einholen und können zugleich weder von Pustertal noch von Ljubljana überholt werden. Am Sonntag (17:30 Uhr) steht das letzte Spiel gegen Vorarlberg an, bevor am 10. oder 11. März die Playoff-Viertelfinals beginnen.

Der Spielbericht: Trainer Shedden konnte wieder auf Barberio zählen, der nach fast drei Monaten Pause zurückkehrte. Nicht im Kader standen der verletzte Bradley und der grippekranke Gazley sowie Di Perna und Larcher, die im Rahmen der Rotation geschont wurden. Auch Mantenuto stand wieder auf dem Eis, nachdem er das Spiel gegen Olimpija wegen muskulärer Beschwerden verpasst hatte.

Das erste Drittel war von hoher Intensität geprägt, beide Teams spielten mit gutem Tempo und körperbetont. Der KAC kam offensiv zu etwas mehr Chancen – unter anderem durch Abschlüsse von Teves und Murray sowie einen Alleingang von Fraser, den Harvey mit einem starken Stockeinsatz entschärfte. Die Foxes hielten jedoch dagegen und versuchten, Dahm zu prüfen, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Nach 20 Minuten stand es daher 0:0.

Im zweiten Drittel wurde es schwierig für die Foxes, die häufig in Unterzahl gerieten. Für den KAC eröffnete Mursak in der 24. Minute den Torreigen, als er einen freien Puck vor Harvey verwertete. Die Foxes versuchten zu reagieren, doch Pollock und Gennaro scheiterten an Dahm. In Überzahl blieben die Weiß-Roten ohne Erfolg, anschließend wurden fast nacheinander Strafen gegen Miglioranzi und Frigo ausgesprochen: Harvey rettete mehrfach spektakulär in doppelter Unterzahl, doch in der 35. Minute konnte er nach einem Schuss von Herburger den Abpraller von Fraser nicht mehr verhindern. Kurz darauf musste Digiacinto auf die Strafbank und der KAC schlug erneut zu: In der 38. Minute traf wieder Fraser nach Vorlage von Moyle zum dritten Treffer.

Zu Beginn des Schlussdrittels versuchten die Foxes, das Spiel wieder zu öffnen: Nach einer starken Aktion von Brunner verwertete Mantenuto aus kurzer Distanz. Danach nahm die Nervosität zu. Nach einem Kontakt zwischen Petersen und McClure verhängten die Schiedsrichter zahlreiche Strafen, sodass Bozen sogar in doppelte Unterzahl geriet – sehr zum Ärger der Bank und der Fans. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis erhöhte der KAC durch eine erfolgreiche Ablenkung von Schwinger. Achtzig Sekunden später verkürzte Frigo mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck. Klagenfurt ließ den Treffer wegen möglichen Abseits überprüfen, doch das Tor wurde gegeben, und in der folgenden Überzahl gelang es den Foxes nicht weiter heranzukommen. In der 52. Minute traf Hochegger nach einem gewonnenen Bully im Angriffsdrittel zum 2:5. Die Schlussphase diente nur noch der Ergebniskosmetik: In der 59. Minute erzielte Digiacinto aus kurzer Distanz das dritte Tor für Bozen, ehe Schwinger mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor den Endstand von 3:6 herstellte.

HCB Südtirol Alperia – EC KAC 3 – 6 [0-0; 0-3; 3-3]

Tore: 23:34 Jan Mursak (0-1); 34:41 Matt Fraser PP1 (0-2); 37:11 Matt Fraser PP1 (0-3); 41:21 Daniel Mantenuto (1-3); 46:20 Simeon Schwinger PP2 (1-4); 47:20 Luca Frigo (2-4); 51:47 Fabian Hochegger (2-5); 58:06 Cristiano Digiacinto (3-5); 59:02 Simeon Schwinger EN (3-6)

Torschüsse: 27-37

Strafminuten: 18-10

Schiedsrichter: Ofner, Zrnic / Pardatscher, Puff

Zuschauer: 2.980