Die Italienischen Mehrkampfmeisterschaften kehren nach Brixen zurück

Von: mk

Brixen – Die Italienischen Mehrkampfmeisterschaften für die Kategorien U23, U20, U18 und U16 werden von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Juni 2026 in Brixen ausgetragen. Drei Tage voller Wettkämpfe, bei denen insgesamt acht Italienmeister-Titel vergeben werden, vier bei den Damen und vier bei den Männern.

Dass zwischen Brixen und der Leichtathletik eine gewisse Verbindung besteht, wissen alle. Die unvergessliche Ausgabe der U18-Weltmeisterschaft 2009 und drei Ausgaben des Mehrkampf-Europacups “First League” 1994, 1998 (mit den lokalen Stars Gertrud Bacher und Deborah Feltrin) und 2011 sind ein unbestreitbarer Beweis dafür. Im Jahr 2003 wurde auch eine Ausgabe der “Super League” des Europacups ausgetragen, und Brixen hat zudem zweimal Dreiländer-Wettkämpfe der italienischen Nationalmannschaft im Mehrkampf der U18- und U20/23-Kategorien ausgerichtet.

In der Bischofsstadt wurden auch zahlreiche Italienmeisterschaften in verschiedenen Kategorien ausgetragen (von der Altersklasse 16 bis zur Allgemeinen Klasse) und man darf die großartigen 40 Ausgaben des „Brixia Meeting“ für regionale Auswahlmannschaften, ein Aushängeschild, das in der gesamten Halbinsel bekannt ist, nicht vergessen. Insgesamt sind es 64 Veranstaltungen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, die in der Sportarena Brixen organisiert wurden.

In diesem Jahr werden die Italienmeisterschaften vom SSV Brixen-Bressanone in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Landes-Komitee des Leichtathletikverbandes organisiert. Der Präsident des Organisationskomitees ist Zenone Giacomuzzi, Sohn des historischen Bürgermeisters von Brixen, Zeno Giacomuzzi. Die Vizepräsidenten sind Magdalena Amhof und Claudio Zorzi, die Verwaltungs- und Technikverantwortlichen Stefano Andreatta und Bruno Cappello.

Am Freitag, dem 5. Juni, beginnt die Veranstaltung um 14.00 Uhr mit der nationalen Trophäe für die Altersklasse U16. Am Samstag, dem 6. Juni, starten am Morgen die Italienmeisterschaften im Zehn- und Siebenkampf, die den Kategorie U18, U20 und U23 vorbehalten sind.