Die neuen Sportrodelitalienmeister sind gekürt

(c) Gruber

Gruber und Runggatscher fahren in eigener Liga

Olang – In Olang fand am Wochenede die Italienmeisterschaft im Sportrodeln statt. Dabei gab es bei den Herren einen etwas überraschenden, aber sehr souveränen Premierengewinner. Bei den Damen und im Doppelsitzbewerb waren die Favoriten nicht zu schlagen.

Es war das Wochenende des Villanderers Christof Gruber. Auf seiner nicht besonders geliebten Panorama Rennstrecke in Olang fuhr er zweimal Laufbestzeit und kürte sich vor den Favoriten Müller Tobias vom ASC Laugen-Tisens und Preindl Maximilian vom ASC Olang zum Italienmeister. Bereits in der Vergangenheit war Gruber immer wieder durch sehr schnelle Teilzeiten aufgefallen. Es fehlte bis zu diesem Wochenende aber immer ein komplett fehlerfreier Lauf. Dass es gleich in beiden Läufen klappte, ist für ihn umso erfreulicher.

Bei den Damen war die Villnösserin Silvia Runggatscher nicht zu schlagen. Die junge Villnösserin war mit einem fulminanten ersten Lauf und einem großartigen zweiten Lauf unschlagbar und ließ ihren Konkurrentinnen das Nachsehen. Über die Ränge zwei und drei durften sich Hilpold Theresa (ASV Pfeffersberg) knapp gefolgt von der Olanger Lokalmatadorin Tschurtschenthaler Hannah ob der guten Leistungen dennoch sehr freuen.

Im Doppelsitzbewerb war es eine klare Angelegenheit für Frei/Frei. Das Brüdergespann vom ASC Laugen Tisens setzte sich vor ihren Teamkollegen Mair/Müller und den Olangern Preindl/Gatta durch.

Die Italenmeister in der Mannschaft sind bei den Jugendlichen der ASV Villanders und in der allgemeinen Wertung der ASC Laugen-Tisens.

IM_Sportrodeln_2024_Olang