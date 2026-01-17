Die Weißroten schlagen Empoli in der Ferne

Von: mk

Empoli – Zweiter Sieg in Folge für den FC Südtirol: Die Formation unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori startet mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg über Serie A-Absteiger Empoli in die zweite Saisonhälfte der Serie BKT 2025/26. Im Rahmen des 20. Spieltags, der den Rückrundenstart markiert, zeigen die Weißroten im „Stadio Carlo Castellani – Computer Cross Arena“ nach ausgeglichenem Beginn eine überzeugende Leistung.

In Spielminute 24 der spielentscheidende Treffer der Partie: Casiraghi schlägt die dritte Ecke der Weißroten ins Zentrum, wo sich Pecorino gegen Lovato durchsetzt und zum 1:0 einköpft. Der FCS holt auf diese Weise drei weitere wichtige Zähler und kehrt nach elf sieglosen Gastspielen auch in der Ferne wieder auf die Siegerstraße zurück: Der letzte Auswärtssieg kam am 1. Mai 2025 beim 2:1 in Palermo zustande.

Dieser Statistik stand allerdings seither auch eine stattliche Ausbeute der Weißroten von neun Unentschieden (acht in dieser Saison) und nur zwei Niederlagen (bei Venezia und Juve Stabia) gegenüber.

Erste Halbzeit

Die Gäste stoßen an und präsentieren sich von Beginn an gut organisiert, offensiv ausgerichtet sowie mit hochstehender Linie. Folgerichtig haben die Weißroten auch die erste Torchance der Partie: starke Vorarbeit von Merkaj, der den Ball links vor dem Empoli-Strafraum verteidigen kann und von Lovato kurz vor dem Eindringen in die Box zu Boden geholt wird; Casiraghi bringt den fälligen Freistoß halbhoch und scharf in die Gefahrenzone, das Spielgerät bleibt im Getümmel, ehe die Hintermannschaft der Gastgeber zur Ecke klärt (zwölfte Minute).

Im Anschluss an den zweiten Casiraghi-Corner in Folge von links köpft Merkaj knapp drüber (13.). Auf der anderen Seite versucht sich Ceesay mit dem Drehschuss mit rechts von der Strafraumgrenze – vorbei (17.). Im direkten Gegenzug setzt Zedadka zum Sturmlauf an: Er dringt schließlich mittig in den Strafraum der Hausherren ein und geht zu Boden, der Unparteiische steht gut und bewertet das Verhalten des FCS-Spielers als Schwalbe, sodass dieser die gelbe Karte erhält (19.). In Minute 24 geht der FC Südtirol in Führung: Casiraghi schlägt die dritte Ecke der Weißroten, dieses Mal von rechts, ins Zentrum, wo sich Pecorino gegen Lovato durchsetzt und zum 1:0 einköpft.

Die Gäste bleiben dran: kurz darauf kontrolliert der Torschütze im gegnerischen Halbfeld ein Zuspiel, versucht den Steckpass zu seinem Sturmpartner Merkaj, der jedoch nicht ankommt (26.). In Spielminute 41 zieht Casiraghi von links in die Empoli-Box, legt sich das Leder auf seinen linken Fuß und visiert wuchtig das lange rechte Eck an: Fulignati ist mit einer Riesentat zur Stelle. Mit der 1:0-Pausenführung geht es in die Katakomben.

Zweite Halbzeit

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten. Ceesay flankt in Minute 48 von der rechten Außenbahn in die FCS-Box, wo seine Teamkollegen ein Handspiel von Molina reklamieren – in der Wiederholung wird aber ersichtlich, dass es sich um keinen Strafstoß handelt. Der Unparteiische lässt somit folgerichtig weiterlaufen. In Spielminute 65 prüft der aufgerückte Guarino mit einem wuchtigen Kopfstoß Adamonis, der mit einem Glanzreflex zur Stelle ist. In der Schlussphase setzt der soeben eingewechselte Popov seinen akrobatischen Abschluss über das Gäste-Gehäuse (83.), ehe Moruzzi in der fünften und letzten Minute der Nachspielzeit mit seinem Außenristschuss von innerhalb der Box an Adamonis scheitert (90+5.). Es bleibt beim viel umjubelten 1:0-Auswärtserfolg für den FC Südtirol.

Die Weißroten nehmen den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg am Dienstag, den 20. Jänner wieder auf.

EMPOLI FC – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

EMPOLI FC (3-4-2-1): Fulignati; Obaretin, Guarino, Lovato; Moruzzi, Ghion (72. Degli Innocenti), Haas ©️ (59. Ignacchiti), Elia (72. Ebuehi); Ilie (80. Popov), Ceesay (59. Shpendi); Nasti.

Auf der Ersatzbank: Perisan, Gasparini, Curto, Yepes, Tosto, Carboni, Bianchi.

Trainer: Alessio Dionisi.

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; Zedadka (74. S. Davi), Casiraghi (63. Crnigoj), Tronchin, Tait ©️ (63. Frigerio), Molina; Pecorino (63. Odogwu), Merkaj (68. Verdi).

Auf der Ersatzbank: Poluzzi, Bordon, Mancini, Mallamo, Pietrangeli, F. Davi, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

SCHIEDSRICHTER: Kevin Bonacina (Bergamo) | Die Assistenten: Marco Scatragli (Arezzo) & Federico Fontani (Siena) | Vierter Offizieller: Mattia Nigro (Prato).

VAR: Marco Monaldi (Macerata) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

TOR: 0:1 Pecorino (24.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Zedadka (FCS | 19.), Merkaj (FCS | 45.), Tait (FCS | 47.), Verdi (FCS | 81.), Tronchin (FCS | 86.).

ANMERKUNGEN: Vor Spielbeginn Schweigeminute im Gedenken an den verstorbenen Fiorentina-Präsidenten Rocco Commisso. Leicht bewölkter Nachmittag, teils ungemütlicher Wind, Temperaturen um 12 °C. 5.760 Zuschauer. | Eckenverhältnis: 8-4 (3-4) | Nachspielzeit: 1 min + 5 min (+1).