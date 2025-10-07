Djokovic kämpft sich in Hitze von Shanghai ins Viertelfinale

Von: APA/Reuters

Trotz körperlicher Probleme hat Novak Djokovic das Viertelfinale beim ATP Masters in Shanghai erreicht. Beim 6:3,5:7,6:2 gegen den Spanier Jaume Munar musste der serbische Tennis-Star bereits beim Stand von 3:1 im ersten Satz ein Medical Timeout nehmen, um sich am linken Knöchel und Unterschenkel behandeln zu lassen. Die schwülheißen Bedingungen, die Djokovic zu Beginn des Turniers als “brutal” bezeichnet hatte, setzten ihm zusätzlich zu.

Die Ärzte mussten einmal die Vitalwerte des 38-Jährigen prüfen, nachdem er nach dem 1:1-Satzausgleich erschöpft am Boden liegen geblieben war. Die Temperatur in der chinesischen Metropole lag bei fast 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 80 Prozent. Djokovic behauptete sich aber anschließend gegen den zehn Jahre jüngeren Spanier erfolgreich und erreichte als ältester Profi der Tennis-Historie ein Masters-Viertelfinale.

In diesem trifft er nun auf den Belgier Zizou Bergs. Nach der Absage von Carlos Alcaraz, der Aufgabe von Jannik Sinner und der Niederlage von Alexander Zverev gilt der “Djoker” als klarer Favorit beim Shanghai-Masters, das er bereits viermal gewonnen hat. Angesichts der vorherrschenden Bedingungen kündigte die ATP an, die Einführung einer Hitze-Regelung in Betracht zu ziehen.