Djokovic vs. Sinner: Tennisfans schlagen Duell auf Skiern vor

Seiser Alm – Die Nummer eins der Tennis-Welt, Novak Djokovic, nimmt eine wohlverdiente Auszeit. Er ist mit seiner Familie zum Skifahren auf die wunderschöne Seiser Alm am Fuße des Schlern gekommen.

Am Samstag wurde der Serbe bei seiner Landung am Bozner Flughafen gesichtet. Nun ist ein Foto aufgetaucht, das ihn samt Partnerin auf der Seiser Alm zeigt. Im Hintergrund ragen die Dolomiten in die Höhe.

Der Tennis-Titan scheint die Südtiroler Sonne und den Pistenspaß sichtlich zu genießen. Fröhlich und ausgelassen lächelt er mit Ehefrau Jelena in die Kamera.

Doch Tennisfans lässt der kompetitive Gedanke nicht los: In Erinnerung an Jannik Sinners Pistenabfahrt am Kronplatz in der Weihnachtszeit schlagen sie ein direktes Duell der beiden Top-Tennis-Spieler auf Skiern vor.

Das wäre tatsächlich ein Event, das in die Geschichte eingehen würde.