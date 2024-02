Novak Djokovic macht Auszeit in den Dolomiten

Am Samstag in Bozen gelandet

Bozen – Die Nummer eins der Tenniswelt, Novak Djokovic, ist am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr am Bozner Flughafen gelandet. Der Tennis-Titan, der erst kürzlich bei den Australian Open gegen Jung-Star Jannik Sinner im Halbfinale überragend geschlagen wurde, macht laut Alto Adige online einen Urlaub in den Südtiroler Bergen. Es soll in Richtung Dolomiten, etwa auf die Seiser Alm oder Gröden, gehen.

Womöglich ist der “Joker” in der Heimat von Jannik Sinner gekommen, um hier nach neuen Ansätzen zu suchen, dem Sextner Tennis-Ass beim nächsten Aufeinandertreffen die Stirn zu bieten. Aber das ist pure Spekulation. Die Freude bei Tennis- und Sportfans über die Ankunft Djokovics in Südtirol war jedenfalls groß. In der Flughafenhalle und am Vorfeld machte der Tennisstar bereitwillig Selfies, bevor es dann mit dem Auto weiterging.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Djokovic zum Urlauben nach Südtirol kommt. Er gilt sogar als großer Südtirol-Liebhaber und war mehrere Jahre in Folge hier. Bereits 2018 wurde er auf der Seiser Alm gesichtet. 2019 machte der Serbe selbst einen Urlaub in Südtirol samt Familie auf Twitter öffentlich. Auch damals war er im Gebiet Gröden/Seiser Alm unterwegs. Ein Jahr später war er erneut im Dolomitental Gröden und setzte sich dort im Rahmen des Trainings in den eiskalten Grödner Bach – beinahe zwei Minuten lang.

Sein Rivale Jannik Sinner ist indes weiterhin in Rom und es ist unklar, wann er wieder nach Südtirol kommt. Er erklärte, er sei bewusst nach seinem größten Triumph nicht in sein Heimatdorf Sexten gekommen, da das Dorf von einem tragischen Unfall betroffen sei.