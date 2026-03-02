Aktuelle Seite: Home > Sport > Doppel-Olympiasiegerin Brignone beendet ihre Saison
Brignone beendet ihre Saison

Doppel-Olympiasiegerin Brignone beendet ihre Saison

Montag, 02. März 2026 | 12:56 Uhr
Brignone beendet ihre Saison
APA/APA/AFP/LIONEL BONAVENTURE
Schriftgröße

Von: apa

Italiens Ski-Star Federica Brignone beendet nach dem sensationellen Gewinn von zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina und dem Weltcup am vergangenen Wochenende in Soldeu (Andorra) nun ihre Saison. “Ich glaube, ich habe meinem Körper in den vergangenen Monaten sehr viel abverlangt”, teilte die 35-Jährige am Montag in den sozialen Netzwerken mit. Damit erfolgt auch kein Start bei den Rennen diese Woche in Val di Fassa.

“Ich habe versucht, die Saison fortzusetzen, aber jetzt fordert mein Körper seinen Tribut. Deshalb nutze ich das Saisonende, um mir eine Pause zu gönnen. Und anschließend die Rehabilitation bestmöglich fortzusetzen, die in dieser Zeit natürlich stark eingeschränkt war, um das Wunder zu erreichen, das wir geschafft haben”, erklärte Brignone. Sie hatte sich im vergangenen April bei einem Sturz bei den nationalen Meisterschaften schwer am linken Knie verletzt und laboriert noch an den Nachwirkungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
76
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Kommentare
75
Iran-Konflikt: An der Zapfsäule droht Ungemach
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
45
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Kommentare
37
Weitere Details werden nach misslungener Herztransplantation bekannt
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Kommentare
32
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 