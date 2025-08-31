Aktuelle Seite: Home > Sport > Dortmund besiegt mit Sabitzer Union Berlin 3:0
Sabitzer und Co. schrieben voll an

Dortmund besiegt mit Sabitzer Union Berlin 3:0

Sonntag, 31. August 2025 | 21:47 Uhr
Sabitzer und Co. schrieben voll an
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Von: APA/dpa

Borussia Dortmund hat dank Serhou Guirassy den ersten Sieg in der deutschen Fußball-Bundesliga geholt. Der Stürmer erzielte beim 3:0 gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag zwei Tore (44., 58.). Der eingewechselte Felix Nmecha machte alles klar (81.). Damit blieb auch Marcel Sabitzer im ÖFB-internen Duell mit Leopold Querfeld und Kapitän Christopher Trimmel siegreich. Zum Auftakt hatten die Dortmunder 3:3 bei St. Pauli gespielt, die Berliner 2:1 gegen Stuttgart gewonnen.

Der SC Freiburg kassierte seine zweite Niederlage – und noch dazu eine deftige. Der Ligafünfte der Vorsaison musste sich mit ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart und dem eingewechselten Junior Adamu beim 1. FC Köln mit 1:4 geschlagen geben und ist nach zwei Runden Schlusslicht. Die Kölner, bei denen Florian Kainz wegen Sprunggelenksproblemen fehlte, düpierten nach einem 1:0 zum Auftakt gegen Mainz einen weiteren Europacup-Starter. Freiburg gelang durch Maximilian Eggestein nur der Ehrentreffer (84.). Neben dem Aufsteiger aus Köln halten nach zwei Runden nur die Titelkandidaten Bayern München und Eintracht Frankfurt beim Punktemaximum.

Der VfL Wolfsburg verpasste knapp den zweiten Sieg. Flügelspieler Patrick Wimmer und Co. mussten sich aufgrund eines späten Gegentreffers gegen Mainz mit einem 1:1 begnügen. Bei den Mainzern stand Philipp Mwene in der Startelf, er wurde in der 69. Minute durch seinen Landsmann Nikolas Veratschnig ersetzt. Den ersten Mainzer Punktgewinn fixierte Nadiem Amiri mit einem Handelfmeter (89.). Aaron Zehnter hatte Wolfsburg mit einem abgefälschten Schuss in der neunten Minute in Führung gebracht.

