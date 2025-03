Drei Viertelfinal-Serien könnten am Wochenende bereits entschieden werden

Von: mk

Bozen – In der Alps Hockey League steht am Samstag und Sonntag der vierte Viertelfinal-Spieltag an. Einzig in der Serie zwischen dem HC Meran/o Pircher und den Rittner Buam SkyAlps kann noch keine Entscheidung über das Weiterkommen fallen. Der Titelverteidiger aus Ritten liegt in der „best-of-7“-Serie mit 2:1 in Führung. Matchpucks haben hingegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, SIJ Acroni Jesenice und der EK Die Zeller Eisbären. Alle drei Teams führen in ihren Serien mit 3:0. Die Partie von Zell am See beim EC Bregenzerwald findet am Sonntag statt, während die anderen drei Begegnungen am Samstag über die Bühne gehen.

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps

Meran konnte am Donnerstag mit einem knappen 4:3-Auswärtssieg in Ritten in der Serie anschreiben. Es war ihr zweiter Saisonsieg im wettbewerbsübergreifend bereits achten Saisonduell mit Ritten. In den ersten beiden Begegnungen mussten sich die „Adler“ mit 0:3 und 3:4 geschlagen geben. Vor heimischem Publikum unterlag Meran zuletzt zwar Ritten, feierten davor jedoch vier Siege in Folge. Ritten hingegen konnte zwar die vergangenen beiden Auswärtsspiele gewinnen, kassierte davor aber fünf Auswärtsniederlagen in Serie. Simon Kostner, der Kapitän der „Buam“, erzielte am Donnerstag einen Punkt und liegt nun im ewigen Topscorer-Ranking der Alps Hockey League mit 412 Punkten an der Spitze – gleichauf mit Max Wilfan von Zell am See.

S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice

Die Finalneuauflage von 2023 ist bislang eine klare Angelegenheit für Jesenice. Der AHL-Champion von 2023 führt in der Serie gegen Cortina mit 3:0, nachdem er die bisherigen Spiele mit 2:1/OT, 4:1 und 7:2 gewonnen hat. Cortina konnte insgesamt nur zwei der letzten zehn Spiele für sich entscheiden und tut sich auch vor heimischem Publikum schwer – mit lediglich drei Siegen aus den vergangenen zehn Heimpartien. Jesenice hingegen blieb in sechs der letzten zehn Auswärtsspiele siegreich. In dieser Saison behielten sie Slowenen bislang in sieben von acht Duellen mit den Italienern die Oberhand.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Sterzing liegt in der Serie gegen Kitzbühel bereits mit 3:0 in Führung. Der Halbfinalist der vergangenen Saison, der sich heuer über die Pre-Playoffs für das Viertelfinale qualifiziert hat, entschied alle drei Spiele gegen den Drittplatzierten der Master Round äußerst knapp für sich (5:4, 2:1, 5:3). Am Donnerstag lagen die Südtiroler nach dem zweiten Drittel noch mit 2:3 zurück – es war das erste Mal in der gesamten Serie, dass Kitzbühel in Führung lag. Doch am Ende drehten sie die Partie mit drei Toren im Schlussabschnitt. In der Regular Season konnte noch Kitzbühel alle drei Duelle für sich entscheiden, nun stehen sie aber im Viertelfinale mit dem Rücken zur Wand.

EC Bregenzerwald – EK Die Zeller Eisbären

Auch am Sonntag wird in der Alps Hockey League gespielt. Dabei kommt es zum vierten Duell zwischen Bregenzerwald und Zell am See. Der Master Round-Champion aus dem Pinzgau konnte bislang alle drei Viertelfinal-Begegnungen gegen die Vorarlberger für sich entscheiden – zu Hause jeweils mit 3:1 und in Dornbirn mit 3:2. Insgesamt haben die „Eisbären“ die vergangenen acht Spiele gegen die „Wälder“ gewonnen. Ihre aktuelle Auswärtsform ist ebenfalls beeindruckend, mit sieben Siegen in Folge. Bregenzerwald befindet sich grundsätzlich in guter Heimform, mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen.

Alps Hockey League:

Samstag, 15.03.2025:

18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: HOLZER T., VIRTA, Brondi, Fleischmann.

Stand in der „best-of-7“-Serie: 3:0

19.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps

Referees: PINIE, SNOJ, Cristeli, Markizeti.

Stand in der „best-of-7“-Serie: 1:2

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – SIJ Acroni Jesenice

Referees: LAZZERI, RIVIS, Rinker, Strimitzer.

Stand in der „best-of-7“-Serie: 0:3

Sonntag, 16.03.2025:

17.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EK Die Zeller Eisbären

Referees: KAINBERGER, OREL, Wucherer, Zacherl.

Stand in der „best-of-7“-Serie: 0:3

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt