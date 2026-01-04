Aktuelle Seite: Home > Sport > Duell zwischen Rast und Shiffrin im Kranjska-Gora-Slalom
Duell zwischen Rast und Shiffrin im Kranjska-Gora-Slalom

Sonntag, 04. Januar 2026 | 10:27 Uhr
Shiffrin muss sich für ihren 70. Slalom-Sieg noch etwas strecken
APA/APA/AFP/JURE MAKOVEC
Von: apa

Der Slalom von Kranjska Gora läuft auf das erwartete Duell von Camille Rast mit Mikaela Shiffrin hinaus. Die Schweizerin, die am Vortag erstmals einen Riesentorlauf gewonnen hatte, war im ersten Durchgang am Podkoren noch eine Zehntel schneller als der in dieser Saison noch unbesiegte US-Star. Katharina Truppe schaffte es als Fünfte (+0,90 Sek.) als eine von nur drei Läuferinnen, den Rückstand auf das Führungsduo auf unter eine Sekunde zu begrenzen.

Auf die am letzten Stockerlplatz sitzende Schweizerin Wendy Holdener fehlen Truppe 13/100. Die US-Amerikanerin Paula Moltzan war eine Hundertstel schneller als die Kärntnerin, die 2020 bereits einmal als Dritte auf dem Stockerl gestanden ist. “Aufs Podium fehlt es nicht weit, ich bin in Angriffsposition”, sagte Truppe im ORF. Sie war vor allem mit dem Zielhang nicht zufrieden. “Ich werde ihn am Steilhang mehr runterlassen.” Nicht mehr im Rennen sind Zrinka Ljutic und Lara Colturi.

Truppe ist nach dem Saisonaus von Katharina Liensberger die einzig verbliebene ÖSV-Hoffnung auf Podestplätze im Slalom. Katharina Gallhuber verlor im Zielhang noch eine Sekunde (+2,27). Katharina Huber wartet weiter auf den Umkehrschwung aus ihrem Formloch heraus (+2,34). Natalie Falch fädelte ein. Lisa Hörhager, die sich rund um Weihnachten beim Slalomtraining einen Einriss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen hatte, verzichtete kurzfristig auf das Blitzcomeback.

Verblüffte Shiffrin sieht “gute Show”

“Es ist eng”, schnaufte Shiffrin durch. Sie wirkte angesichts von Platz zwei durchaus verblüfft. “Ich dachte, ich kann nicht schneller fahren.” Einige weitere Läuferinnen schafften es bis zum steilen Zielhang, auf Tuchfühlung zur Spitze zu sein. “Ich liebe es, das zu sehen, das ist wirklich eine gute Show”, sagte Shiffrin, die Gewinnerin von 69 Weltcup-Slaloms. Der zweite Durchgang geht ab 12.15 Uhr in Szene.

