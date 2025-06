Dunst nimmt Pokal als Fußballerin des Jahres 2024 entgegen

Von: apa

Barbara Dunst ist am Dienstag als Fußballerin des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Die Steirerin hatte die von der APA – Austria Presse Agentur durchgeführte Wahl zum zweiten Mal und das in Folge gewonnen. Sie bekam den Pokal im Rahmen des Länderspiels Österreichs gegen Deutschland in der Wiener Generali Arena von APA-Sportchefin Birgit Egarter und ÖFB-Präsident Josef Pröll überreicht. Bei der Ehrung anwesend war auch Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Dunst hatte sich Anfang Dezember 2024 im Rückspiel des EM-Play-offs gegen Polen einen Kreuzbandriss zugezogen und befindet sich derzeit auf dem Weg zurück. Mitte März wurde der Sommer-Wechsel der 27-Jährigen innerhalb der deutschen Bundesliga von Eintracht Frankfurt zu FC Bayern München bekannt.