Duplantis verbessert Stabhoch-Weltrekord auf 6,29 m

Von: APA/Reuters/sda

Der schwedische Stabhochsprung-Star Mondo Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord verbessert. Der 25-Jährige übersprang am Dienstag beim Grand-Prix-Meeting in Budapest im zweiten Versuch 6,29 Meter. Duplantis setzte seine Tradition fort und überbot seine bisherige Bestmarke, die er im Juni in Stockholm gesetzt hatte, um einen weiteren Zentimeter. Der zweifache Olympiasieger durfte schon zum 13. Mal in seiner Karriere einen Weltrekord bejubeln, zum dritten Mal in diesem Jahr.