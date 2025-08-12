Aktuelle Seite: Home > Sport > Duplantis verbessert Stabhoch-Weltrekord auf 6,29 m
Dienstag, 12. August 2025 | 19:35 Uhr
Duplantis schraubt den Weltrekord Zentimeter um Zentimeter hoch
APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Von: APA/Reuters/sda

Der schwedische Stabhochsprung-Star Mondo Duplantis hat seinen eigenen Weltrekord verbessert. Der 25-Jährige übersprang am Dienstag beim Grand-Prix-Meeting in Budapest im zweiten Versuch 6,29 Meter. Duplantis setzte seine Tradition fort und überbot seine bisherige Bestmarke, die er im Juni in Stockholm gesetzt hatte, um einen weiteren Zentimeter. Der zweifache Olympiasieger durfte schon zum 13. Mal in seiner Karriere einen Weltrekord bejubeln, zum dritten Mal in diesem Jahr.

