Aktuelle Seite: Home > Sport > Duplantis verbessert Stabhochsprung-Weltrekord auf 6,29 m
Duplantis schraubt den Weltrekord Zentimeter um Zentimeter hoch

Duplantis verbessert Stabhochsprung-Weltrekord auf 6,29 m

Dienstag, 12. August 2025 | 20:07 Uhr
Duplantis schraubt den Weltrekord Zentimeter um Zentimeter hoch
APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/sda/dpa

Armand Duplantis hat es schon wieder getan. Der schwedische Stabhochsprung-Star hat am Dienstag zum bereits 13. Mal in seiner Karriere den Weltrekord verbessert. Der 25-Jährige übersprang beim Grand-Prix-Meeting in Budapest im zweiten Versuch 6,29 Meter. Duplantis überbot seine bisherige Bestmarke, die er am 15. Juni beim Diamond-League-Meeting in Stockholm gesetzt hatte, wie üblich um einen weiteren Zentimeter. Es war sein dritter Weltrekord in diesem Jahr.

“Mondo” berührte bei seinem Rekordsprung in Budapest mit dem Bein und dem Bauch die Latte, sie blieb aber liegen. Den Sieg hatte der zweifache Olympiasieger bereits zuvor mit einer übersprungenen Höhe von 6,11 Metern in der Tasche. Der schwedisch-amerikanische Doppelstaatsbürger hatte zuletzt am 21. Juli 2023 in Monaco einen Wettkampf nicht gewonnen. Einen Monat vor den Weltmeisterschaften in Tokio hält der Ausnahmeathlet bei 33 Siegen in Folge.

Seinen ersten Weltrekord hatte Duplantis im Februar 2020 in Torun in Polen mit 6,17 Metern aufgestellt. Seither ging es zwölfmal je einen Zentimeter höher. In Tokio hat der Weltrekordler seinen dritten WM-Titel in Serie im Visier.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
89
Wolf im Obervinschgau entnommen
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
79
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
47
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
42
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 