Aktuelle Seite: Home > Sport > Ebster auf erster Dakar-Etappe 14.
Canet gewinnt erste Dakar-Etappe

Ebster auf erster Dakar-Etappe 14.

Sonntag, 04. Januar 2026 | 16:36 Uhr
Canet gewinnt erste Dakar-Etappe
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Schriftgröße

Von: apa

Der Tiroler Tobias Ebster hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien über zehn Minuten auf die Spitze verloren. Der im Prolog elftplatzierte Hero-Pilot belegte am Sonntag nach 305 km mit Start und Ziel in Yanbu Platz 14, diesen Rang nimmt er auch im Gesamtklassement ein, in der Rallye-2-Wertung ist er Vierter. An der Spitze des Gesamtklassements liegt der Spanier Edgar Canet.

Der KTM-Pilot gewann nach dem Prolog auch die Auftaktetappe vor seinem Teamkollegen Daniel Sanders und Ricky Brabec (Honda). Das Toptrio profitierte von einer Zeitstrafe des Tagesschnellsten Ross Branch (Hero). Bei den Autos übernahm der Belgier Guillaume de Mevius (Mini) die Führung. Titelverteidiger Yazeed Al-Rajhi riss durch Zeitstrafen eine halbe Stunde Rückstand auf. Der unter falschem Namen antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz landete über 50 Minuten hinter dem Tagessieger auf Rang 93., auch in der Gesamtklassement ist der Debütant 93. Die ebenfalls erstmals antretende Victoria Swarowski landete deutlich außerhalb der Top 100.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
108
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
36
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
33
Neues Jahr, neue Steuern
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Kommentare
30
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
29
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 