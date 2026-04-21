Edmonton Oilers gewinnen ihr erstes NHL-Play-off-Match

Von: apa

Die Edmonton Oilers sind mit einem Sieg in die Play-offs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Der Vorjahresfinalist feierte am Montag (Ortszeit) im Achtelfinale der Western Conference gegen die Anaheim Ducks einen 4:3-Heimsieg und stellte damit in der “best of seven”-Serie auf 1:0. Bereits 2:0 führen die Carolina Hurricanes nach einem 3:2 n.V. gegen die Ottawa Senators sowie die Philadelphia Flyers nach einem 3:0 bei den Pittsburgh Penguins.