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Oilers siegten in NHL gegen Anaheim

Edmonton Oilers gewinnen ihr erstes NHL-Play-off-Match

Dienstag, 21. April 2026 | 09:40 Uhr
Oilers siegten in NHL gegen Anaheim
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/LEILA DEVLIN
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Von: apa

Die Edmonton Oilers sind mit einem Sieg in die Play-offs der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gestartet. Der Vorjahresfinalist feierte am Montag (Ortszeit) im Achtelfinale der Western Conference gegen die Anaheim Ducks einen 4:3-Heimsieg und stellte damit in der “best of seven”-Serie auf 1:0. Bereits 2:0 führen die Carolina Hurricanes nach einem 3:2 n.V. gegen die Ottawa Senators sowie die Philadelphia Flyers nach einem 3:0 bei den Pittsburgh Penguins.

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