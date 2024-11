Edward „Eddie“ Pasquale im Tor der Wölfe

Von: ka

Bruneck – Der HC Pustertal vollzieht einen Wechsel auf der Torhüterposition. Olivier Roy (33) wurde im Sommer von Fehervar in das Pustertal gelotst. Sein Gastspiel bei den Wölfen war allerdings nur von kurzer Dauer. Das Arbeitsverhältnis mit dem Franko-Kanadier wurde nach einer gemeinsamen Situationsanalyse beendet. Der HCP bedankt sich bei Roy für die Zeit in schwarz-gelb und wünscht für den weiteren Karriereverlauf alles Beste!

An seine Stelle rückt ein Neuzugang mit internationaler Erfahrung und klingendem Namen: Edward „Eddie“ Pasquale wird ein Wolf!

Der 33-jährige Goalie spielte zuletzt nicht weniger als 5 Jahre lang in der russischen KHL und vertrat sein Heimatland Kanada bei den olympischen Spielen 2022 in Peking in 2 Matches!

Vor dem Wechsel nach Russland spielte der 191 cm große Linksfänger 9 Jahre als Profi in Nordamerika. Dabei stechen nicht weniger als 294 Einsätze in der AHL sowie 3 Spiele in der NHL (Winnipeg, Tampa Bay) hervor. In der Karriere kreuzten sich seine Wege mit zahlreichen Ex-Wölfen (Ling, McNally, Stanton, Spencer, Archambault), zuletzt mit Viktor Svedberg in Kasachstan.

Nach einer Auszeit suchte Eddie Pasquale eine neue Herausforderung und findet diese nun in der ICE Hockey League beim HC Pustertal. Es ist die erste Station in Mitteleuropa. Pasquale macht sich am Montag auf den Weg nach Bruneck, um schnellstmöglich in das Geschehen einzugreifen.

Statement Eddie Pasquale: „Ich habe von Spielern, die beim HCP gespielt haben, viel Gutes über den Verein und die Stadt gehört. Ich freue mich darauf, mich einem starken Team anzuschließen und Eishockeyspiele zu gewinnen. Ich will dem Team auf jede erdenkliche Weise helfen!“

Statement Patrick Bona: „Mit Eddie Pasquale ist uns auf der Goalie-Position eine Verpflichtung gelungen, von der wir uns viel erwarten. Pasquale ist im besten Alter und kann ein absoluter Unterschiedsspieler sein, der uns in vielen Situationen weiterhelfen wird.“