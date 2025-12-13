Aktuelle Seite: Home > Sport > Egle/Kipp in Park City im Doppelsitzer auf Rang zwei
Egle/Kipp waren wieder vorne dabei

Egle/Kipp in Park City im Doppelsitzer auf Rang zwei

Samstag, 13. Dezember 2025 | 10:22 Uhr
Egle/Kipp waren wieder vorne dabei
APA/APA/dpa/David Inderlied
Schriftgröße

Von: apa

Selina Egle und Lara Kipp sind im Doppelsitzer-Bewerb des Kunstbahnrodel-Weltcups in Park City auf den zweiten Platz gerast. Die Gesamtweltcup-Siegerinnen der Vorsaison mussten sich am Freitag (Ortszeit) in Utah nur den Deutschen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina geschlagen geben. Bei den Männern verpassten die Winterberg-Sieger Juri Gatt und Riccardo Schöpf als Vierte das Podest, Thomas Steu und Wolfgang Kindl wurden Fünfte.

Egle/Kipp liegen in der Gesamtwertung vor Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (GER) sowie Eitberger/Matschina nun gleichauf an der Spitze. Gatt/Schöpf liegen in der Wertung voran. Absolviert wurde auch der erste Lauf der Einsitzer-Konkurrenzen. Jonas Müller setzte sich dabei vorerst an die Spitze, Nico Gleirscher ist Achter, Wolfgang Kindl Elfter. David Gleirscher blieb nach einem Sturz unverletzt. Bei den Frauen reihen sich Dorothea Schwarz, Lisa Schulte und Hannah Prock nach einem Durchgang auf den Plätzen drei, fünf und sechs ein. Der zweite Lauf findet in der Nacht auf Sonntag (MEZ) statt.

