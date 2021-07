Ein Hoch auf die Frauen im SSV Brixen

Brixen – Im SSV Brixen gibt es sehr viele Frauen, die sich mit Motivation und Engagement für den Verein einsetzen. Allein sieben Sektionsleiterinnen sitzen im Vorstand des SSV, zahlreiche Trainerinnen geben Ihr Können an Ihre Schützlinge weiter, aber auch die Mitarbeiterinnen in den jeweiligen Sektionen tragen dazu bei, dass in Brixen erfolgreich gesportelt werden kann. Der SSV Brixen möchte diesen Frauen nun mit der neuen Kampagne „handsupforwomen“ Wertschätzung entgegenbringen und sie hochleben lassen.

In den nächsten Wochen werden dazu auf den sozialen Netzwerken des SSV Brixen sowie auf der Homepage Videos, Interviews und Fotos gepostet, mit denen die SSV-Frauen vorgestellt werden. Sie erzählen darin, warum sie für den SSV Brixen tätig sind, und was sie zu Ihrem Tun motiviert. Gleichzeitig sollen mit der Kampagne Frauen dazu animiert werden, sich im SSV Brixen aber auch in anderen Vereinen einzusetzen und Ihren wertvollen Beitrag für erfolgreiche Aktivitäten zu leisten: ein Hoch auf die Frauen!

Weitere Infos zur Kampagne sowie Interviews und Videos finden Sie auf www.ssv-brixen.info und auf der Facebook- und Instagram Seite des SSV Brixen.