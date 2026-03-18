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Rossi in Trefferlaune

Ein Tor und zwei Assists von Marco Rossi in der NHL

Mittwoch, 18. März 2026 | 08:57 Uhr
Rossi in Trefferlaune
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE BENNETT
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Von: apa

Der Vorarlberger Marco Rossi hat in der NHL im dritten Spiel in Serie getroffen. Der 24-jährige Stürmer steuerte am Dienstag beim 5:2-Heimsieg der Vancouver Canucks gegen die Florida Panthers ein Tor und zwei Vorlagen im ersten Drittel bei. Rossi verzeichnete bei den ersten beiden Treffern einen Assist und erzielte in der 18. Minute das zwischenzeitliche 3:1.

Im 35. Saisonspiel war es für Rossi der neunte Treffer, hinzu kommen 16 Vorlagen. Sein Team liegt in der Western Conference nach wie vor auf dem letzten Platz.

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