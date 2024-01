Eine intensive Sportwoche bringt zahlreiche Erfolge

Bozen – Auch in der vergangenen Woche waren Südtirols Wintersportlerinnen und -sportler landauf, landab im Einsatz. Sie zeigten bei den verschiedensten Wettkämpfen nicht nur ihr Können, sondern konnten auch einige Erfolge einfahren. Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse mit Beteiligung der heimischen Athletinnen und Athleten des Landeskaders.

Snowboard: Das Team glänzt in der Breite

Gleich zwei FIS-Parallel-Slaloms standen am Wochenende im österreichischen Gosau auf dem Programm, bei dem die Landeskader-Athletinnen und Athleten ihr Können unter Beweis stellten. Am ersten Wettkampftag sorgten Manuel Haller (ASV Burgstall) und Tommy Rabanser (ASV Snowboard Gherdëina) für einen Südtiroler Doppelsieg. Bei den Snowboarderinnen schaffte es Anna Mammone (ASV Welschnofen) als Dritte auf das Stockerl. Tags darauf schlugen Simon Dorfmann (ASV Villnöß), der den zweiten Rang belegte und die Grödnerin Sophie Rabanser zu, die Dritte wurde.

Skilanglauf: Schwitzer mit Doppelgold in Schlinig

Die Italienpokal-Rennen in Schlinig wurden in den Altersklassen U20 (Juniores) und U18 (Aspiranti) auch als Italienmeisterschaften gewertet. Die Sarnerin Marie Schwitzer – bis zum Vorjahr Athletin des Landeskaders – gewann U18-Gold im Sprint und im Distanzrennen über zehn km in der klassischen Technik. In dieser Kategorie schrammte Marta Belotti als Fünfte (Sprint) und Vierte (zehn km) genauso knapp am Podium vorbei, wie Marit Folie in der U20 (Vierte über zehn km). In der allgemeinen Altersklasse, die ausschließlich für den Italienpokal gewertet wurde, setzte sich bei den Damen Ex-Biathletin Federica Sanfilippo im Sprint vor Sara Hutter durch, die auch am Sonntag im Distanzrennen noch einmal Zweite wurde. Im Männer-Sprint hatte der Sarner Michael Hellweger in der Quali Bestzeit erzielt, fiel im Finale durch ein Missgeschick jedoch auf Rang sechs zurück.