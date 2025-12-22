Aktuelle Seite: Home > Sport > Einweihung der Olympiatafeln in Natz-Schabs
Würdigung Südtiroler Olympiageschichte

Einweihung der Olympiatafeln in Natz-Schabs

Montag, 22. Dezember 2025 | 13:23 Uhr
Einweihung der Olympiatafeln in Natz-Schabs: Würdigung Südtiroler Olympiageschichte
Verband der Sportvereine Südtirols
Von: Ivd

Natz-Schabs – Mit einer feierlichen Zeremonie wurden in der Gemeinde Natz-Schabs die neuen Olympiatafeln eingeweiht. Die Tafeln, welche vom Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) und den Südtiroler Gemeindenverband organisiert wurden, würdigen herausragende sportliche Leistungen und erinnern an Südtiroler Athletinnen und Athleten, die bei Olympischen und Paralympischen Spielen internationale Erfolge gefeiert haben.

Als besonderer Ehrengast nahm der ehemalige Bob-Olympiasieger Günther Huber an der Einweihung teil. Der aus Bruneck stammende Spitzensportler entstammt einer sportbegeisterten Familie. Günther Huber selbst zählt zu den erfolgreichsten Bobpiloten Italiens. Bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer gewann er gemeinsam mit Bremser Stefano Ticci die Bronzemedaille im Zweierbob. Seinen größten sportlichen Erfolg feierte er 1998 in Nagano, wo er zusammen mit Antonio Tartaglia olympisches Gold im Zweierbob gewann – zeitgleich mit dem kanadischen Team Lueders/MacEachern. Darüber hinaus errang Huber mehrere Medaillen bei Weltmeisterschaften und wurde dreimal Gesamtweltcupsieger.

Ein besonderer Moment der Veranstaltung war auch das Gedenken an den verstorbenen Helmut Wolf, einen bedeutenden Südtiroler Para-Skisportler. Wolf vertrat Italien bei den Paralympischen Winterspielen 1992, 1994 und 1998 und gewann 1994 in Lillehammer zwei Silbermedaillen im Abfahrts- und Super-G-Bewerb. In Vertretung der Familie nahm sein Bruder Walter Wolf an der Feier teil und erinnerte an das sportliche und menschliche Vermächtnis von Helmut Wolf.

Die Gemeinde Natz-Schabs betonte in ihren Grußworten die Bedeutung der Olympiatafeln als sichtbares Zeichen der Anerkennung für außergewöhnliche sportliche Leistungen sowie als Inspiration für kommende Generationen. Die Einweihung unterstrich einmal mehr den hohen Stellenwert des Sports und der olympischen Werte in Südtirol.

