Eishockey: Bratislava verpflichtet zwei weitere Spieler

Bratislava – Mit dem 28-jährigen Martin Nemcik und dem 27-jährigen Milos Bubela haben die iclinic Bratislava Capitals zwei weitere Spieler unter Vertrag genommen. Beide Akteure waren zuletzt beim HC 05 Banská Bystrica aktiv, mit welchem sie, 2018 beziehungsweis 2019, slowakischer Meister wurden.

Während Milos Bubela ab 25. September erstmals für einen Verein der bet-at-home ICE Hockey League auflaufen wird, ist Bratislava für Martin Nemcik die zweite Station in der ICE. Zwischen 2014 und 2016 war der Verteidiger für den HC Orli Znojmo aktiv. Angreifer Bubela hat in seiner Karriere neben der Slowakei noch in Tschechien und den USA gespielt.