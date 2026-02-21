Aktuelle Seite: Home > Sport > Eisschnellläufer Rosner, Odor in Massenstart-Finali
Jeannine Rosner/v. führte das Feld in ihrem Semifinale zeitweise an

Eisschnellläufer Rosner, Odor in Massenstart-Finali

Samstag, 21. Februar 2026 | 16:32 Uhr
Jeannine Rosner/v. führte das Feld in ihrem Semifinale zeitweise an
APA/APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
Österreichs Eisschnelllauf ist in beiden Finalläufen des Olympia-Massenstarts vertreten. In den Semifinali am Samstag in Mailand kamen Jeannine Rosner mit fünf Punkten als Sechste und Gabriel Odor mit drei Zählern als Siebenter weiter, jeweils die Top acht von je zwei Semifinali stiegen auf. Ausgeschieden sind punktlos bei ihrem ersten Olympia-Auftritt Anna Molnar als 13. und Alexander Farthofer als 14. Die Finali sind für 16.40 Uhr (Männer) und 17.15 Uhr angesetzt.

Während es der 25-jährige Odor in einem taktisch schwierigen Rennen auch mit seiner Erfahrung geschafft hat, leistete die 19-jährige Rosner noch eine Runde vor Schluss auch Führungsarbeit und erreichte so das Ziel. Die Tirolerin war zuletzt über 1.500 m 16. geworden, ihr engerer Landsmann Odor über diese Distanz sogar Achter.

