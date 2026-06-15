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Ein Tor in letzter Minute brachte der Elfenbeinküste den Sieg

Elfenbeinküste besiegte Ecuador dank Last-Minute-Tor 1:0

Montag, 15. Juni 2026 | 03:21 Uhr
Ein Tor in letzter Minute brachte der Elfenbeinküste den Sieg
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAN MULLAN
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Von: apa

Die Elfenbeinküste hat bei der Fußball-WM in Nordamerika das Aufeinandertreffen der beiden jüngsten Mannschaften des Turniers für sich entschieden. Die Afrikaner gewannen am Sonntag in Philadelphia in der Gruppe E gegen Ecuador mit 1:0 (0:0). Dank eines Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute hat die Elfenbeinküste nun gute Chancen, bei ihrer vierten WM-Teilnahme erstmals den Aufstieg in die K.o.-Runde zu schaffen. Dreimal landeten davor Schüsse nur an der Latte.

Ecuador, das sich dank starker Defensive mit Platz zwei hinter Titelverteidiger Argentinien für die WM qualifiziert hatte, war in Hälfte eins die gefährlichere Mannschaft. Rekordtorschütze Enner Valencia hatte die frühe Führung am Fuß, jagte den Ball aber drüber (11.). Knapper wurde es bei Schüssen von John Yeboah (23.) und Alan Minda (30.), die jeweils an der Latte landeten. Die Elfenbeinküste hatte ihre besten Szenen meist über die rechte Seite, an der der schnelle 19-jährige RB-Leipzig-Offensivmann Yan Diomande wirbelte. Bazoumana Toure (17.) und Elye Wahi (18.) hatten die aussichtsreichsten Szenen für die Afrikaner.

Diallo erlöste die Elfenbeinküste

Nach der Pause hatte Ecuador durch einen Schuss von Valencia an die Außenstange (46.) die erste starke Offensivaktion, danach wurde die Elfenbeinküste spielbestimmender. Diomande scheiterte zweimal (50., 58.), die zunächst beste Möglichkeit vergab Wahi, der nur die Latte traf (52.). Als alle schon mit dem ersten torlosen Spiel dieser WM rechneten, schlug die Mannschaft von Teamchef Emerse Faé aber doch noch zu. Der in der zweiten Hälfte eingewechselte Diallo nahm einen Pass von Wilfried Singo direkt und traf genau ins Eck.

Im vierten WM-Duell mit einer südamerikanischen Mannschaft feierte die Elfenbeinküste erstmals ein Erfolgserlebnis und ist vor den Partien gegen Gruppenfavorit Deutschland (Samstag) und Außenseiter Curacao (25. Juni) auf Aufstiegskurs.

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