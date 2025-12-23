Elite-Athleten der Südtiroler Sporthilfe im TV

Von: Ivd

Bozen – Sechs von insgesamt acht Elite-Athletinnen und -Athleten der Südtiroler Sporthilfe wurden bereits in eindrucksvollen und emotionalen Porträts auf RAI Südtirol und RAI Alto Adige vorgestellt. Zwei Porträts stehen noch aus – jenes der Eisschnellläuferin Carmen Thurner vom Ritten sowie des Langläufers Peter Schroffenegger aus Gossensass – und werden nun an den kommenden Wochenenden ausgestrahlt.

Am kommenden Wochenende rückt Carmen Thurner ins Rampenlicht. Die Eisschnellläuferin vom Ritten blickt auf eine Karriere mit Höhen und Tiefen zurück. Eine Essstörung warf sie mehrfach zurück und stellte ihre sportliche Laufbahn infrage. Doch Carmen Thurner kämpfte sich zurück. Heute ist sie wieder da, trainiert täglich mit großer Disziplin und verfolgt konsequent ihren sportlichen Traum: die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen. Ihr Porträt ist am Samstag um 22.30 Uhr auf RAI Alto Adige und am Sonntag um 20.20 Uhr auf RAI Südtirol zu sehen.

Eine Woche später folgt das letzte Porträt der Serie: Peter Schroffenegger aus dem Wipptal. Der Wintersportler konnte bereits zahlreiche Medaillen bei Großereignissen gewinnen. Zuletzt holte der Athlet aus Gossensass bei den Special Olympics im Frühjahr 2025 eine Bronzemedaille im Langlauf über 5 Kilometer. Sein Porträt erzählt von seiner unaufhaltsamen Hoffnung, eines Tages an Olympischen Winterspielen teilzunehmen, von seiner Motivation, seinem sportlichen Ehrgeiz und davon, wie er sein Leben meistert. Peters Geschichte ist am Samstag, 3. Januar, um 22.30 Uhr auf RAI Alto Adige und am Sonntag, 4. Januar, um 20.20 Uhr auf RAI Südtirol zu sehen. Schalten Sie ein und lernen Sie die beeindruckenden Geschichten dieser beiden Athleten kennen.

Elite-Förderprogramm der Südtiroler Sporthilfe.

Mit der Porträtserie macht die Südtiroler Sporthilfe die Leistungen, den Einsatz und die persönlichen Geschichten ihrer jungen Talente sichtbar. Ziel ist es zu zeigen, wie wichtig gezielte Unterstützung in einer entscheidenden Phase der sportlichen Karriere ist.

Im Rahmen des Elite-Förderprogramms werden die Athleten in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sport über zwei Jahre hinweg finanziell unterstützt – damit sie sich voll und ganz auf ihren Sport konzentrieren und ihren olympischen Traum verfolgen können.