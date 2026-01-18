Aktuelle Seite: Home > Sport > EM-Bronze im Rodel-Doppelsitzer für Gatt/Schöpf
Wieder EM-Medaille für Gatt/Schöpf

EM-Bronze im Rodel-Doppelsitzer für Gatt/Schöpf

Sonntag, 18. Januar 2026 | 12:24 Uhr
Wieder EM-Medaille für Gatt/Schöpf
APA/APA/dpa/David Inderlied
Schriftgröße

Von: apa

Die österreichischen Rodler Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben bei der EM in Oberhof im Doppelsitzer Bronze erobert. Schneller waren am Sonntag beim Weltcupbewerb nur die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsleute Toni Eggert und Florian Müller. Ihre neuerliche Medaille retteten die Vorjahreszweiten Gatt/Schöpf vor den Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz um nur drei Tausendstel.

Die weiteren rot-weiß-roten Schlitten Yannick Müller/Armin Frauscher und Thomas Steu/Wolfgang Kindl landeten auf den Rängen sechs und sieben. Anschließend standen noch das Frauen-Doppelsitzerrennen und die Teamstaffel auf dem Programm.

