EM-Medaillen im Rodeldoppelsitzer für zwei ÖRV-Duos

Sonntag, 18. Januar 2026 | 14:47 Uhr
Von: apa

Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp haben die EM-Titelverteidigung im Rodel-Doppelsitzer verpasst, mit Silber aber ihre nächste Medaille fixiert. Den Weltmeisterinnen fehlten bei den Kontinentaltitelkämpfen im Rahmen des Weltcups 0,181 Sek. auf die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal. Bronze ging 0,151 hinter dem ÖRV-Duo mit Dajana Eitberger/Magdalena Matschina ebenfalls an einen deutschen Schlitten. Im Männer-Bewerb holten Juri Gatt/Riccardo Schöpf Bronze.

Am Vortag hatten für Österreich im Einzel Jonas Müller Gold und Lisa Schulte Silber erobert. Abgeschlossen wird die EM am Sonntagnachmittag mit der Teamstaffel. Egle/Kipp lagen auch schon nach dem ersten Lauf hinter Degenhardt/Rosenthal. Im Finale legten sie stark vor, die Deutschen konterten aber mit neuerlichem Bahnrekord. “Sie waren fahrerisch heute doch eine Welt besser, das muss man ihnen lassen. Aber wir können mit dem zweiten Platz voll zufrieden sein”, sagte Egle. Kipp sah es ähnlich. “Wir freuen uns jedes Mal, dass wir vorne dabei sein können. Wir haben heuer bisher nur erste und zweite Plätze. Wir hoffen, es geht so weiter.”

Gatt/Schöpf retteten Bronze drei Tausendstel vor Deutschen

Gatt/Schöpf sicherten sich mit drei Tausendstel Vorsprung auf die Deutschen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz eine neuerliche EM-Medaille. Für die Vorjahreszweiten außer Reichweite waren die deutschen Titelverteidiger Tobias Wendl/Tobias Arlt und deren Landsmänner Toni Eggert/Florian Müller. “Oberhof war immer eine Bahn, wo wir uns schon oft schwer getan haben, deshalb ist es umso toller, dass wir da auf das Podium gekommen sind. Es waren schon noch Kleinigkeiten dabei, da wissen wir, wir haben noch Potenzial, aber wir sind auf alle Fälle topzufrieden”, sagte Gatt. Mit der Medaille schrieben das Duo im internen Olympia-Qualifikationskampf mit Yannick Müller/Armin Frauscher (6.) und Thomas Steu/Wolfgang Kindl (7.) noch einmal dick an. Die Vergabe der Startplätze erfolgt kommende Woche.

