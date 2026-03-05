Embacher springt bei Junioren-WM wieder zu Gold

Von: apa

Skispringer Stephan Embacher hat seine Hochform auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lillehammer ausgespielt. Der 20-jährige Tiroler holte sich am Donnerstag von der Normalschanze zum dritten Mal hintereinander den WM-Titel. Embacher, Olympiasieger im Super-Team-Bewerb mit Jan Hörl und am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm zweimal Zweiter, siegte vor dem Polen Kacper Tomasiak. Sein Landsmann Lukas Haagen wurde Vierter.

Für Embacher ist es bereits seine insgesamt siebente Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften. Er war schon 2024 und 2025 Einzel-Weltmeister und triumphierte zudem im Team 2023, 2024 und 2025 sowie 2024 mit dem Mixed-Team.