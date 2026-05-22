Ende einer Trainer-Ära: Guardiola verlässt Manchester City

Von: APA/Reuters/dpa

Eine Erfolgsära geht zu Ende. Josep “Pep” Guardiola hört nach zehn Jahren als Trainer von Manchester City auf, wie der Premier-League-Club am Freitag bekannt gab. Unter dem 55-jährigen Katalanen gewannen die “Citizens” sechsmal die englische Fußball-Meisterschaft, 2023 die Champions League, drei FA-Cup-Titel und fünf Ligapokale. 2025 und 2026 musste sich City in der Liga jedoch hinter Liverpool und Arsenal anstellen.

“Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiß ich, dass es Zeit für mich ist”, sagte Guardiola in der Mitteilung des Clubs. “Nichts ist für immer, sonst wäre ich noch hier. Für immer bleiben die Gefühle, die Menschen, die Erinnerungen, die Liebe zu meinem Manchester City.”

Gewaltiges Erbe: Folgt Ex-Trainer Maresca?

Der mit 20 Titeln erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte hinterlässt ein gewaltiges Erbe bei City. Gerüchte darüber, dass Guardiola nach knapp 600 Pflichtspielen als Trainer in Manchester aufhören könnte, kursierten schon länger. Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch. Der frühere Co-Trainer Guardiolas wurde Anfang des Jahres als Chelsea-Trainer gechasst.

Guardiolas Erfolg in der umkämpften Premier League war auch immer mit großen Investitionen verbunden, die sich der Club mit den Millionen der königlichen Herrscherfamilie von Abu Dhabi leistete. In seiner City-Dekade gab der Club nur in einer Saison weniger als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus. In der abgelaufenen Spielzeit knackte er erstmals die 300-Millionen-Marke.

Guardiola wird seine Zusammenarbeit mit der City Football Group fortsetzen und die Rolle eines globalen Botschafters übernehmen. In dieser Funktion werde er die Vereine der Gruppe fachlich beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitarbeiten, heißt es in der City-Mitteilung.

Carrick bleibt United-Trainer

Erzrivale Manchester United bestätigte indes wie erwartet Michael Carrick als Trainer für die nächste Saison. Der Ex-Spieler unterschrieb bei den “Red Devils” bis 2028. “Die Verantwortung, unseren besonderen Fußballverein zu leiten, erfüllt mich mit großem Stolz. Jetzt ist es an der Zeit, wieder gemeinsam voranzugehen, mit Ehrgeiz und einem klaren Ziel vor Augen”, sagte Carrick. Der 44-Jährige war im Jänner Ruben Amorim nachgefolgt und hat United nach zweijähriger Pause zurück in die Champions League geführt.