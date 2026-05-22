Energie für Abwehr und Sturm der Wölfe

Von: mk

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal schickt sich an, Schritt für Schritt den Kader für die ICE Hockey League Saison 2026/27 zu komplettieren. Die Wölfe gehen bereits in ihre sechste Spielzeit der internationalen Liga und wollen sich nach der Finalteilnahme weiter im vorderen Feld der Liga konsolidieren.

Zum bereits bestätigten Block an Leistungsträgern gesellen sich mit der heutigen Pressemeldung zwei Spieler mit viel Energie, der erstere davon per Vertragsverlängerung.

Greg Di Tomaso bleibt der HCP-Abwehr erhalten. Der 30-jährige Italo-Kanadier aus Toronto / Ontario kam zuletzt nach drei Jahren in Cortina nach Bruneck. Bereits im Dress der Ampezzaner konnte sich der Rechtsschütze für die Nationalmannschaft empfehlen, richtig aufgeblüht ist Di Tomaso dann beim HC Pustertal. Mit nicht weniger als 35 Skorerpunkten war die Rückennummer 77 auch punktbester Verteidiger des letzten Jahres (zehn Tore, 25 Assists). Nun geht Di Tomaso in ein weiteres Jahr mit den Wölfen.

„Meine Zeit im Pustertal bedeutet mir unglaublich viel. Vom ersten Moment an habe ich mich in dieser großartigen Gemeinschaft willkommen gefühlt und bereits in meiner ersten Saison mit euch sind unvergessliche Erinnerungen entstanden. Deshalb war die Entscheidung, meinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern, eine leichte. Jedes Mal, wenn ich das Eis der Intercable Arena betrete, gibt mir eure Leidenschaft zusätzlichen Antrieb, besser zu werden und alles für dieses Team und dieses Tal zu geben. Letzte Saison sind wir knapp gescheitert – und dieses Gefühl motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Ich werde weiterhin hart für unser gemeinsames Ziel arbeiten, eine Meisterschaft ins Tal zu holen. Danke für eure Unterstützung – sie bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt.“

Nachdem Alan Lobis mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet wurde, konnte auch mit dem jungen Pusterer Luciano „Luci“ Zandegiacomo eine Einigung erzielt werden. Nach den Stationen HCP Junior, Toblach, Brixen und Wipptal Broncos (117 Alps-Einsätze, 56 Punkte) folgt nun der verdiente Schritt in den ICE-Kader der Wölfe. Der bald 22-jährige erhält nun einen Dreijahresvertrag und das Vertrauen des HCP.

„Ich freue mich unglaublich darauf, in den nächsten Jahren Teil dieses starken Vereins zu sein und werde versuchen, meinen Beitrag zu leisten, wo ich kann. Ich möchte die Chancen, die mir der HC Falkensteiner Pustertal bietet, bestmöglich nutzen und mich kontinuierlich weiterentwickeln. Für euch Fans und den gesamten Verein, der mir sehr viel bedeutet, seit ich 2017 von Zuhause losgezogen und als 14-jähriger Bub zum HCP Junior gekommen bin, werde ich immer alles geben.“

Die HCP-Familie musste allerdings auch einen Abschied „schlucken“: nach fast 600 Spielen im HC Pustertal – Trikot erklärte Raphael „Raphi“ Andergassen seine Profi-Eishockey-Karriere für beendet. Er hängt noch eine Saison bei seinem Heimatverein Kaltern an. Verein, Mitarbeiter und Fans bedanken sich an dieser Stelle noch einmal beim Kapitän der letzten Jahre für den Einsatz für die Wölfe.

Jon Blum erhält in Bruneck kein neues Vertragsangebot. Adam Almquist hat bald nach der Finalserie gegen die Graz 99ers seinen Rücktritt vom aktiven Profi-Eishockey erklärt. Der HC Pustertal möchte sich bei den beiden für den Einsatz und ihren Anteil an der unvergesslichen Saison der Wölfe bedanken.

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale

Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Greg Di Tomaso

Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo