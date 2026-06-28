England nach 2:0-Arbeitserfolg gegen Panama Gruppensieger

Von: apa

England hat die Vorrunde bei der Fußball-WM in Nordamerika mit einem 2:0-(0:0)-Sieg gegen Panama beendet. Jude Bellingham (62.) und Harry Kane (67.) sicherten am Samstag im Finalstadion von East Rutherford mit ihren Toren dem Team von Trainer Thomas Tuchel Rang eins in Gruppe L. Die “Three Lions” bestreiten somit ihr Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta (18.00 Uhr). Für Panama ist die zweite WM-Teilnahme indes eine Nullnummer – punkt- und torlos geht es nach Hause.

Tuchel rotierte in seiner Startelf, wechselte gleich fünfmal: So durften Marcus Rashford, Morgan Rogers und Bukayo Saka von Beginn weg offensiv wirbeln, während unter anderem Declan Rice eine Verschnaufpause erhielt. Bellingham agierte dafür etwas weiter hinten als üblich. Bei regnerischen Bedingungen war England das erwartet dominante Team, Underdog Panama mit LASK-Verteidiger Andres Andrade versteckte sich aber nicht und verteidigte kompakt. Marcus Rashford setzte einen ersten Warnschuss ab, den Orlando Mosquera abwehrte (8.). Keeper Jordan Pickford war bei einem Schuss von Jose Luis Rodriguez aufmerksam (26.). Rashford blieb per Kopf (38.) und per Freistoß (45.+3) zu ungenau.

Bellingham bricht den Bann

Im zweiten Abschnitt wäre der Vize-Europameister fast durch ein Eigentor des Außenseiters in Führung gegangen. Jose Cordoba schoss Andrade vor dem eigenen Tor an, doch der Abpraller ging knapp über das Gehäuse (52.). Kane scheiterte danach an Mosquera (57.). Nach einem Saka-Corner brach Bellingham schließlich den Bann und netzte mit links ein. Der Real-Madrid-Star assistierte kurz darauf beim 2:0, seine Flanke veredelte Kane per Kopf. Für den Bayern-München-Stürmer war es der elfte WM-Treffer (englischer Rekord), er zog an Gary Lineker (10) vorbei.

“Es war das, was wir erwartet haben: ein schwieriges Match gegen einen physisch starken Gegner. Wir waren sehr aggressiv und mussten sehr vorsichtig bei den Kontern sein. Das haben wir alles in allem gut gemacht. Wir haben den Sieg verdient, aber es war ein hartes Stück Arbeit”, bilanzierte Tuchel. “Jetzt beginnt das Turnier von neuem. Wir werden uns noch mehr ins Zeug legen, je größer die Spiele werden.” Der Ehrentreffer Panamas in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Jose Fajardo zählte unterdessen wegen Abseits nicht (91.). Die Mittelamerikaner bleiben bei Weltmeisterschaften ohne Punkt, in nun sechs Spielen setzte es sechs Niederlagen.