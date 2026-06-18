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Kane traf gleich einmal doppelt

England siegt, Portugal spielt Unentschieden bei Fußball-WM

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 06:58 Uhr
Kane traf gleich einmal doppelt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RICHARD PELHAM
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Von: apa

England hat die Mitfavoritenstellung bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Mittwoch unterstrichen. Die “Three Lions” gewannen den europäischen Schlager in der Gruppe L gegen Kroatien verdient 4:2. Ebenfalls bei drei Punkten hält Ghana nach einem Last-Minute-1:0-Sieg gegen Panama. In Pool K enttäuschte Portugal mit Cristiano Ronaldo beim 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo. Der Favoritenrolle gerecht wurde dafür Kolumbien mit einem 3:1 gegen Usbekistan.

England ging in Dallas dank der WM-Tore neun und zehn von Harry Kane per Foul-Elfmeter (12.) und per Kopf (42.) vor der Pause zweimal voran. Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5) glichen jeweils aus. Jude Bellingham belohnte die Truppe von Teamchef Thomas Tuchel, die sich in Hälfte zwei deutlich steigern konnte, kurz nach dem Seitenwechsel (47.). Marcus Rashford (85.) fixierte den Endstand. Ghana konnte in Toronto einen Fehlstart ins Turnier dank eines Treffers von Caleb Yirenkyi in der 95. Minute gerade noch abwenden. Sechs sieglose Testauftritte wurden vergessen gemacht. Die Mittelamerikaner müssen weiter auf ihren ersten WM-Punkt warten.

Die Portugiesen durften sich in Houston dank eines Treffers von Joao Neves (6.) über einen Traumstart freuen, kassierten kurz vor der Pause durch Yoane Wissa (45.+5) aber den Ausgleich. Es war das erste WM-Tor der Zentralafrikaner überhaupt. Vor 68.777 Zuschauern schafften es der sechsfache WM-Teilnehmer Ronaldo und Co. danach nicht mehr, entscheidend Druck aufzubauen. Kolumbien behielt in Mexiko-Stadt gegen WM-Debütant Usbekistan dank Toren von Daniel Munoz (40.), Luis Diaz (65.) und Jaminton Campaz (99.) die Oberhand. Für den Underdog traf Abbosbek Fayzullaev (60.).

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