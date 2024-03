Entfesselte Wildpferde gewinnen drittes Spiel

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben den Heimvorteil in der Halbfinalserie gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan verloren. Im dritten Spiel gegen die Sterzinger Wildpferde verloren die Blau-Roten am Samstagabend in der Ritten Arena mit 2:4.

Nach der 2:4-Niederlage am Donnerstag im zweiten Spiel legten die Buam gleich mit viel Elan los und belohnten sich auch dafür. Kevin Fink ackerte im Forechecking, eroberte den Puck, der irgendwie bis vor Simon Kostner kullerte. Der Kapitän ließ sich nicht zwei Mal einladen und blieb vor Rabanser eiskalt (0.45). Wenige Minuten später hämmerte Coatta einen Weitschuss an die Querlatte (4.). Sterzing hatte in der Anfangsphase große Mühe mit dem hohen und aggressiven Forechecking der Rittner, fing sich aber zusehends und kam vor allem in den Schlussminuten des ersten Drittels zu ein paar guten Chancen. Neun Sekunden vor der Drittelsirene fiel der Ausgleichstreffer auch. Die Buam bekamen die Scheibe nicht weg, Topatigh umkurvte das Rittner Tor und legte mustergültig auf Cianfrone ab, der im Slot per Tap-in das 1:1 erzielte (19.51).

Vom Ausgleich angetrieben waren die Wipptal Broncos mit Beginn des zweiten Drittels die aktivere Mannschaft in der Ritten Arena und erarbeiteten sich das erste Powerplay der Partie. Die zwei Minuten in Unterzahl überstanden die Buam noch, genau bei Ablauf der Zeit spielte Hackhofer aber auf Sanvido, der einen sauberen Schuss ins lange Eck platzierte und auf 2:1 stellte (25.51). Ritten fing sich danach etwas und scheiterte durch Lobis (28.) und Coatta (31.) an Rabanser. In der Schlussphase bot sich für die Buam die große Möglichkeit zum Ausgleich. Für 80 Sekunden standen die Blau-Roten in doppelter Überzahl auf dem Eis, bis auf drei vergebene Schüsse von Coatta (38.) gelang ihnen aber nicht viel Zählbares. Sterzing killte damit die Zeitstrafe erfolgreich und verteidigte die Führung bis zur zweiten Drittelsirene.

Das Schlussdrittel begann für die geforderten Rittner Buam SkyAlps mit einem Unterzahlspiel, das sie aber erfolgreich killten. Davon angestachelt bliesen Simon Kostner & Co. zur Attacke und durften gegen Mitte des Drittels selbst im Powerplay antreten. Dann klappte es auch: Hjorth zog per Handgelenksschuss ab, Kevin Fink hatte da schon vor Rabanser Stellung bezogen und stiehl dem Broncos-Goalie die Sicht. Mit Erfolg, der Puck flatterte genau ins Kreuzeck (50.24). Hjorth hätte zwei Minuten später sogar das 3:2 nachlegen können, nach Simon-Kostner-Querpass zielte er aber knapp daneben (52.). Die Freude über den Ausgleich währte aber nicht lange. Nach einem groben Fehler im Rittner Aufbauspiel kam Sanvido vor dem Tor zum Puck und brachte seine Broncos wieder in Führung (54.43). Coatta vergab aus dem Slot die große Chance zum Ausgleich (58.), im Gegenzug versuchte Conci sein Glück aus spitzem Winkel und erwischte Furlong genau unter den Schonern (58.20). Damit war das Spiel entschieden.

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Tore: 1:0 Simon Kostner (0.45), 1:1 Cianfrone (19.51), 1:2 Sanvido (25.51), 2:2 Hjorth (50.24/PP), 2:3 Sanvido (54.43), 2:4 Conci (58.20)

Stand in der Serie: 1:2 (4:2, 2:4, 2:4)