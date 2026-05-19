Erfolgreiche VSS/Raiffeisen Volleyball-Finalspiele

Von: mk

Bozen – Die VSS/Raiffeisen Volleyball-Finalspiele gingen in diesem Jahr mit großer Beteiligung und spannenden Begegnungen erfolgreich über die Bühne. Insgesamt nahmen 95 Mannschaften in sieben Kategorien teil und sorgten für sportliche Höchstleistungen sowie begeisternde Spiele.

Die Teams traten zwischen April und Mai in den Altersklassen U12, U13, U15, U17 und U20 zu den Finalspielen an. Neben den reinen Damenmannschaften waren auch Mixed-Mannschaften vertreten. In allen Kategorien wurde mit großem Einsatz, Fairness und Teamgeist gespielt. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine tolle Atmosphäre und unterstützten die Teams lautstark. „Wir sind sehr zufrieden, wie die Finalspiele verlaufen sind – sowohl organisatorisch als auch hinsichtlich der großen Beteiligung. Die vielen Mannschaften und die positive Stimmung zeigen, welchen Stellenwert Volleyball im VSS und in Südtirol hat“, betont VSS-Referent Kurt Jakomet.

Der Blick richtet sich nun bereits auf den nächsten Höhepunkt der Saison: Die VSS/Raiffeisen Mini-Volleyball-Landesmeisterschaften der Kategorien U10 bis U12 finden am 30. Mai in Kastelbell-Tschars statt. Dort werden erneut viele Nachwuchsteams erwartet, die um die begehrten Titel kämpfen werden. Dort werden erneut 150 Nachwuchsteams und bis zu 700 junge Volleyballer erwartet die um den begehrten VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel kämpfen. Gespielt wird traditionell nicht in der Turnhalle, sondern auf bis zu 35 Mini-Volleyballfeldern im Freien auf dem Fußballplatz.