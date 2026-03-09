Erfolgreicher Abschluss auf der Wallpach-Piste

Von: mk

Meran – Am 7. und 8. März fand auf Meran 2000 die Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft Ski Alpin 2026 statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom italienischen Sportclub AS Meran. Austragungsort der Rennen war die Wallpach Renn- und Trainingspiste im Ski- und Wandergebiet Meran 2000, die sich an beiden Wettkampftagen in hervorragendem Zustand präsentierte. Traumhafter Sonnenschein und perfekte Pistenverhältnisse sorgten zudem für beste Rahmenbedingungen für den Skinachwuchs.

Das vorletzte Wochenende der Wintersaison 2025/26 stand damit ganz im Zeichen der jungen Skirennläuferinnen und Skirennläufer. Zahlreiche Kinder der Kategorien U9 bis U12 aus ganz Südtirol nahmen an den Riesenslalom-Rennen teil und zeigten auf der anspruchsvollen Strecke ihr Können. Für die Bergbahnen Meran 2000 ist die Förderung von Bewegung am Berg für Kinder und Jugendliche ein besonderes Anliegen. In der Wintersaison trainieren zahlreiche Vereine aus Meran und den umliegenden Gemeinden auf den Pisten des Meraner Hausberges. Die Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft stellte in diesem Jahr ein besonderes Highlight dar, da sie erstmals auf Meran 2000 ausgetragen wurde. Die Organisation erfolgte durch den AS Meran in Zusammenarbeit mit der Meran 2000 Bergbahnen AG.

Die jungen Rennläuferinnen und Rennläufer lieferten sich spannende Rennen und wurden anschließend im Festzelt auf dem Parkplatz Falzeben gebührend gefeiert. Dort fanden nicht nur die Preisverteilungen und eine Lotterie statt, sondern auch ein gemeinsames Mittagessen mit Getränken, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Trainer, Familien und Helfer das erfolgreiche Rennwochenende gemütlich ausklingen lassen konnten.

Die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Kategorien lauten:

• U9 Mädchen: Rainer Hannah vom ASV Ridnaun

• U9 Buben: Devecchi Bellini Leonardo vom SC Gröden

• U10 Mädchen: Kössler Anna vom SC Kaltern

• U10 Buben: Breitenberger Fynn vom SC Ulten

• U11 Mädchen: Schmidhofer Pia vom WSC Innichen

• U11 Buben: Pichler Fabian vom ASC Eggen

• U12 Mädchen: Mair Silvia vom WSV Brixen

• U12 Buben: Thaler Luca vom ASC Sarntal

Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit großem Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ebenso bedanken sich die Organisatoren beim Hauptsponsor Finstral sowie bei der FISI für die wertvolle Unterstützung. Dank der hervorragenden Organisation, der vielen engagierten Mitwirkenden sowie der idealen Wetter- und Pistenbedingungen bleibt die erste Austragung der Finstral Cup Kinder-Landesmeisterschaft auf Meran 2000 allen Beteiligten als gelungenes Wochenende in Erinnerung.