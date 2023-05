Brixen – Der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) hat das erfolgreiche Projekt „Erlebniswelt Sport“ des Forum Prävention übernommen und führte es 2022 nach zwei Jahren Pause fort. Nach den erfolgreichen ersten beiden Stationen im Vorjahr konnte mit der nächsten Ausgabe am 4. und 5. Mai 2023 in Brixen am Erfolg angeknüpft werden.

13 Sportarten, 26 Schulklassen und insgesamt 475 Kinder – das ist die erfolgreiche Bilanz der „Erlebniswelt Sport“ in Brixen. Die „Erlebniswelt Sport“ wurde am 4. und 5. Mai 2023 nach den erfolgreichen Veranstaltungen im Jahr 2022 für die Bezirke Bozen und Vinschgau in Brixen fortgesetzt. Dabei erhielten 26 Schulklassen der Schulsprengel Eisacktal/Wipptal die Möglichkeit, 13 verschiedene Sportarten kennen zu lernen.

Die zahlreichen Kinder konnten dabei die Stationen nutzen, um die verschiedenen Sportarten kennen zu lernen. Das Angebot reichte vom Ranggln, Bogenschießen, Floorball und Yoseikan Budo, bis hin zu den verschiedenen Referaten des VSS. Das Ziel der „Erlebniswelt Sport“ ist es, den Kindern Lust am Sport zu machen und das breitgefächerte Bewegungsangebot der Südtiroler Amateursportvereine aufzuzeigen. „Wir planen weitere Stationen in verschiedenen Bezirken, damit möglichst viele Kinder die Möglichkeit haben an der Erlebniswelt Sport teilzunehmen“, so VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer.