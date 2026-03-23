Erste ÖFB-Einheit mit Chukwuemeka – Schöpf fehlt in Marbella

Von: apa

Carney Chukwuemeka hat am Montagabend in Marbella sein erstes Training mit dem österreichischen Fußball-Nationalteam absolviert. Der Mittelfeldmann von Borussia Dortmund, der vom englischen Verband zum ÖFB gewechselt ist, stand mit acht weiteren Spielern auf dem Trainingsplatz. Der zweite ÖFB-Neuzugang Paul Wanner spulte mit dem Großteil des restlichen Kaders ein Regenerationsprogramm ab. WAC-Profi Alessandro Schöpf reiste verletzungsbedingt nicht zum Teamcamp in Spanien an.

Bei Schöpf sind laut Verbandsangaben muskuläre Probleme im Oberschenkel wieder aufgeflammt. Der 32-jährige Tiroler soll demnach am Donnerstagabend in Wien zum Team stoßen. Dass er in den Testspielen am Freitag gegen Ghana und am darauffolgenden Dienstag gegen Südkorea zum Einsatz kommt, ist äußerst fraglich. Nur als Trainingsgast ist bereits Maximilian Wöber nach seinem Muskelfaserriss beim Team dabei. Auch Einsätze von Kapitän David Alaba in den Tests bezeichnete Teamchef Ralf Rangnick nach dessen Wadenblessur zuletzt als “hochgradig unwahrscheinlich”.

Schöttel-Lob für Wanner und Chukwuemeka

Chukwuemeka und Wanner dagegen könnten diese Woche ihr Länderspiel-Debüt für Österreich geben. Wanner saß am Sonntag im Ligaspiel des niederländischen Tabellenführers PSV Eindhoven beim SC Telstar (0:3) nur auf der Bank, ist aber nicht ernsthaft verletzt. “Das sind zwei sehr, sehr gute Spieler, das wissen wir”, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über die beiden Neulinge. “Es ist nicht selbstverständlich, dass sie für uns spielen.”

Mit Wanner habe sich der Verband seit Ende 2021 beschäftigt, im November 2022 war der damals 16-Jährige auf Einladung von Rangnick bereits als Trainingsgast mit dem ÖFB-Team in Marbella. “Er hat einen überragenden linken Fuß, ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler, der entscheidende Dinge machen kann”, sagte Schöttel über den mittlerweile 20-jährigen Doppelstaatsbürger, der sich nach Jahren in deutschen Nachwuchsauswahlen für eine A-Team-Karriere für Österreich entschieden hat.

Der gebürtige Wiener Chukwuemeka war dem ÖFB vor und bei der U19-EM 2022 aufgefallen, als er das englische Team nicht nur zum EM-Titel führte, sondern auch beim 2:0 gegen Österreich der laut Schöttel “beste Mann auf dem Platz” war. Der mittlerweile 22-Jährige habe danach auch bei Chelsea enorm viel gelernt, seit etwas mehr als einem Jahr kickt er in Dortmund. “Er ist ein sehr guter zentraler Mittelfeldspieler, der trickreich ist, der Tore macht, der Pässe spielen kann”, erklärte Schöttel.

“Viel Qualität dazubekommen”

Über das Teamgefüge macht sich der ÖFB-Sportchef weniger als drei Monate vor dem ersten WM-Spiel gegen Jordanien (17. Juni MESZ) keine Sorgen. “Wenn Konkurrenz das Geschäft belebt, dann kann es nur gut sein”, betonte Schöttel. “Ich finde es richtig gut, dass wir auf diese Weise viel Qualität dazubekommen haben.” Wanner habe sich bereits vor einigen Jahren sehr gut im Team eingefügt. “Er war mittendrin.” Auch Chukwuemeka sei “vom ersten Anschauen her ein cooler, freundlicher Typ, der sich wohlfühlen wird bei uns”.

Durch die Abwesenheit von Schöpf hat Rangnick in Marbella 27 Spieler zur Verfügung. Die ÖFB-Auswahl hält bei angenehmen Temperaturen um 16 Grad Celsius in Südspanien noch drei weitere Trainingseinheiten ab, ehe sie am Donnerstagnachmittag – pünktlich zum prognostizierten Wintereinbruch im Osten Österreichs – nach Wien übersiedelt. Dort wird das A-Team rund um die Spiele gegen Ghana und Südkorea erstmals im neuen ÖFB-Campus in Aspern wohnen und trainieren.